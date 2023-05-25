Агентство Reuters сообщило о желании Китая променять «Силу Сибири-2» на туркменскую «Линию D»

Китай может затянуть строительство газопровода «Сила Сибири-2», отдав предпочтение проекту центральноазиатского трубопровода для поставок газа из Туркмении, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Готовность КНР затянуть строительство «Силы Сибири-2» подтверждают и источники Financial Times.

По информации источников Reuters из числа высокопоставленных китайских чиновников и представителей нефтегазовой отрасли страны, вместо проекта «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров, который Россия продвигает более 7 лет, Китай решил отдать приоритет новому газопроводу из Туркмении. Хотя туркменский газ стоит Китаю на 30% дороже российского, а переговоры о скидке с Ашхабадом не принесли результата, Пекин дал «зеленый свет» проекту «Линия D», по которому из Туркмении будет импортироваться 30 млрд кубометров ежегодно.

«Центральноазиатские трубопроводы считаются ключевой инвестицией в энергетическое и геополитическое пространство Китая. Это канал поставок со стратегической ценностью, которая превосходит коммерческие аспекты»,— сказал Reuters неназванный китайский чиновник.

Накануне британская газета Financial Times (FT) также сообщила, что Китай затянет переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2», который обеспечит поставки российского газа через Монголию. По данным FT, недавний визит премьер-министра Михаила Мишустина в Китай не привел к подписанию документа, в котором бы Пекин взял на себя четкие обязательства относительно этого газопровода. Опрошенные FT эксперты отмечают, что Китай не спешит с реализацией проекта из-за затягивания военной операции России на Украине.

Александр Кислов