Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о новых решениях, которые должны укрепить экономику и промышленность региона, и поставил соответствующие задачи перед правительством. На 200 млн руб. докапитализируют Фонд развития промышленности для создания новых производств и в целом усилят господдержку предприятий. Экономическому блоку правительства поручено активизировать работу с инвесторами и создать особую экономическую зону. Эксперты отмечают, что, несмотря на санкционное давление и многочисленные проблемы, регион завершил год с хорошими экономическими показателями, а принятые решения поддержат реальный сектор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Текслер заявил, что несмотря на вызовы, удалось сохранить стабильность промышленного сектора

Фото: Олег Кормильцев Алексей Текслер заявил, что несмотря на вызовы, удалось сохранить стабильность промышленного сектора

Фото: Олег Кормильцев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил перед депутатами законодательного собрания региона с ежегодным обращением, в котором рассказал о работе исполнительных органов власти региона в 2022 году, новых решениях и задачах на этот год. В том числе, глава региона заявил о наращивании господдержки промышленного комплекса.

Алексей Текслер сообщил, что по итогам прошлого года удалось сохранить стабильность работы всех отраслей промышленности.

«Наша промышленность выстояла. Благодарю всех — собственников, руководителей предприятий, трудовые коллективы, ответственные органы власти — за быструю адаптацию к новым условиям. Именно вы сумели оперативно перестроить логистику, запустить новые производства, в том числе импортозамещающей продукции»,— сказал губернатор.

Он подчеркнул, что с августа 2022 года в Челябинской области наблюдается рост промышленного производства. За первый квартал индекс составил 107,3%, в секторе обрабатывающих отраслей показатель вырос на 9,5%, что, по словам главы региона, является одним из лучших результатов в стране. Господин Текслер считает, что вернуться к росту удалось благодаря, в том числе, федеральным и региональным мерам поддержки. В целом предприятия области получили помощь в размере почти 26 млрд руб. Губернатор подчеркнул, что сформированный уровень поддержки промышленности сохранен в бюджете этого года и будет еще наращиваться.

«Я принял решение о выделении дополнительных средств на поддержку создания новых производств. Докапитализируем региональный Фонд развития промышленности на 200 млн руб. Это позволит привлечь дополнительно инвестиции, прежде всего растущим предприятиям, так называемому среднему бизнесу, в объеме около 2 млрд руб. на проекты в сферах, связанных с обеспечением технологического суверенитета страны»,— сообщил губернатор.

Кроме того, по его словам, продолжится развитие инфраструктуры индустриальных парков и промышленных кластеров. С этого года период льготы по налогу на имущество для новых резидентов продлен с шести до десяти лет, а также на два года увеличено действие льготных ставок по налогу на прибыль.

Также Алексей Текслер акцентировал внимание на работе по привлечению инвесторов, для этого на Южном Урале будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ).

«Поручаю экономическому блоку правительства региона более активно взаимодействовать с инвесторами и для их привлечения создать в Челябинской области особую экономическую зону с соответствующим преференциальным режимом работы»,— заявил губернатор.

О планах по созданию особой экономической зоны в Челябинской области сообщало министерство экономического развития региона в 2020 году. Тогда готовилась заявка в Минэкономразвития России на организацию ОЭЗ на базе торгово-логистического комплекса «Южноуральский». В августе прошлого года министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил на совещании в Екатеринбурге, что ведомство прорабатывает заявки на создание четырех ОЭЗ в Уральском федеральном округе, в том числе в Челябинской области. В декабре 2022 года на форуме «Власть и бизнес: взгляд в будущее» в Челябинске Алексей Текслер рассказал об активной работе с Минэкономразвития РФ, чтобы в регионе появились свободные экономические зоны разного профиля, при этом вся нормативная база для этого уже приведена в соответствие.

Кроме решений и поручений, направленных на поддержку реального сектора экономики, Алексей Текслер поставил задачу перед промышленниками и предпринимателями по повышению реальной заработной платы более существенными темпами, чем сейчас. «То есть индексация зарплаты должна не просто догонять инфляцию или чуть ее опережать, а существенно ее превышать. За первый квартал мы видим рост такого превышения по региону почти на 5%. Эту работу надо продолжить»,— подчеркнул губернатор. Он поблагодарил «социально ответственных промышленников и предпринимателей», повышавших зарплату работникам в прошлом году. Реальная заработная плата в результате увеличилась на 2,7%, что выше среднероссийских показателей. Рост номинальной зарплаты в 2022 году составил 14,4% к 2021 году.

Также глава региона заявил, что правительство со своей стороны обеспечит рост зарплат в бюджетной сфере, при этом речь идет не только о минимальной оплате труда, но и всей «зарплатной сетки».

Социальному блоку правительства и министерству финансов Челябинской области Алексей Текслер поручил подготовить предложения как этого добиться.

Губернатор отметил, что работа по развитию экономики уже дает результат, «несмотря на ковид и другие трудности». Так, валовый региональный продукт в 2022 году превысил 2,1 трлн руб. За три года объем вырос в 1,4 раз.

Депутаты одобрили обращение губернатора. «Вся антикризисная работа команды правительства региона показала свою эффективность: все ключевые экономические показатели в росте. Это и индекс промпроизводства, и валовый региональный продукт, и объемы ввода жилья, и инвестиции в основной капитал, и сельское хозяйство. Все достаточно уверенно развивается. Надо двигаться в заданном направлении, работы у всех нас очень много»,— прокомментировал председатель комитета Законодательного собрания области по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле.

Вице-председатель Челябинского регионального отделения «Опора России», депутат заксобрания и директор машиностроительного производства «Томир» Дмитрий Клеутин отметил, что докапитализация регионального Фонда развития промышленности поддержит промышленников. «Сегодня существует достаточно большое количество мер поддержки. К сожалению, не все о них знают. Любая докапитализация сегодня сыграет большую роль, потому что нашим предприятиям все еще нужна помощь. С поддержкой мы выйдем на нужные рельсы»,— говорит господин Клеутин.

Юлия Гарипова