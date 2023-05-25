Суд в Воронеже приговорил к штрафу мобилизованного, угнавшего автомобиль ради поездки к месту службы

Воронежский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному из Москвы, обвинявшемуся в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Приговор опубликован на сайте суда. Имя осужденного называется, но он остается действующим военнослужащим, чьи данные не подлежат разглашению.

Суд установил, что около пяти вечера 8 декабря 2022 года гранатометчик в состоянии опьянения шел по поселку Заболотовка Ольховатского района Воронежской области и увидел припаркованную возле аптеки «Волгу».

Мобилизованный захотел уточнить у водителя адрес магазина одежды, но в машине никого не было. Зато он заметил, что ключи находятся в замке зажигания.

Военнослужащий сел в машину, запустил двигатель и, не включая фары, поехал в направлении трассы. Примерно через полчаса его догнал автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками. Военнослужащий не справился с управлением и съехал в кювет, после чего попытался убежать, но безуспешно. Подбежавшим сотрудникам он признался, что угнал автомобиль «для совершения поездки к месту службы».

Автомобиль был возвращен жительнице района без повреждений. Суд, учтя отягчающие и смягчающие (в том числе позицию потерпевшей о снисхождении) обстоятельства, приговорил его к штрафу в 100 тыс. руб.

Олег Мухин

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