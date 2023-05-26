Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чемпионы дождались друг друга

Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс подерутся в самом дорогом поединке десятилетия

Уже в конце июля в профессиональном боксе состоится бой, который сравнивают с самым дорогим в истории поединком 2015 года между Флойдом Мейуэзером и Мэнни Пакьяо. В этом матче встретятся два не имеющих в карьере поражений и пользующихся колоссальной популярностью американских чемпиона-полусредневеса (до 66,7 кг) — Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Гонорары, которые они получат за участие в нем, будут исчисляться как минимум десятками миллионов долларов.

Гонорары, которые получат Теренс Кроуфорд (на фото) и Эррол Спенс, будут исчисляться десятками миллионов долларов

Гонорары, которые получат Теренс Кроуфорд (на фото) и Эррол Спенс, будут исчисляться десятками миллионов долларов

Фото: Mikey Williams / Top Rank Inc / Getty Images

Гонорары, которые получат Теренс Кроуфорд (на фото) и Эррол Спенс, будут исчисляться десятками миллионов долларов

Фото: Mikey Williams / Top Rank Inc / Getty Images

О том, что представители Теренса Кроуфорда, чемпиона Всемирной боксерской организации в полусреднем весе, и Эррола Спенса, владеющего в нем поясами Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), руководители промоутерских компаний PBC и CAA Эл Хеймон и Иш Хинсон договорились о проведении боя между двумя боксерами, сообщил ESPN. Он состоится 29 июля на T-Mobile Arena, являющейся одной из наиболее престижных площадок в профессиональном боксе. При этом контракт предусматривает, что вскоре после этого поединка, до конца 2023 года, состоится повторный — если проигравший активирует пункт об обязательном реванше. Более того, в случае дележа побед возможен и третий бой. При этом ради следующих столкновений Кроуфорд и Спенс, не исключено, поднимутся в более тяжелую категорию — до 69,9 кг.

Эррол Спенс

Эррол Спенс

Фото: Andrew Couldridge Livepic / Reuters

Эррол Спенс

Фото: Andrew Couldridge Livepic / Reuters

Июльский бой будет транслироваться каналом Showtime в формате pay-per-view. Как правило, именно от коммерческого успеха показа, то есть количества покупок трансляции, зависят и гонорары боксеров. Но ESPN уточняет, что даже гарантированные, без учета будущих доходов от выступления, призовые для Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса будут исчисляться «восьмизначными цифрами», и сравнивает предстоящий поединок с самым дорогим в истории. Это матч 2015 года между двумя великими полусредневесами — американцем Флойдом Мейуэзером и филиппинцем Мэнни Пакьяо. Он завершился победой Мейуэзера и принес организаторам доходы на общую сумму свыше $500 млн.

При этом нельзя сказать, будто бы такое позиционирование боя между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом вызвало скептическую реакцию в боксерском сообществе. Наоборот, его представители, кажется, солидарны в том, что он имеет исключительное значение и способен вызвать грандиозный ажиотаж.

В этом нет ничего удивительного. В суперзвезд с особенным статусом два американца превратились еще на излете предыдущего десятилетия. У обоих «чистый», без осечек послужной список: у 35-летнего Кроуфорда в нем 39 побед (30 — нокаутом), у 33-летнего Спенса — 28 (22 — нокаутом). Оба брали верх над знаменитыми противниками. Оба обладают шикарным набором качеств — скоростью, техникой, мощным ударом. И оба находятся в топ-десятке лучших боксеров вне зависимости от весовой категории всех авторитетных классификаций. В рейтинге The Ring, например, Кроуфорд и Спенс занимают третью и четвертую строчки.

Впервые призывы устроить логичную встречу между ними раздались еще в 2018 году, и с тех пор новости о планирующихся или уже идущих переговорах появлялись постоянно. Причин, почему с боем никак не срасталось, две. Первая — это неприятности Эррола Спенса. В 2019 году он получил серьезные травмы в автомобильной аварии, а в августе 2021-го перенес операцию в связи с отслоением сетчатки глаза. И в том и в другом случае боксер долго восстанавливался.

Впрочем, вторая причина, по мнению ESPN, гораздо важнее. Она заключается в конкуренции между промоутерами боксеров. Теренс Кроуфорд ранее сотрудничал с Top Rank Боба Арума, а в мире бокса хорошо известно о его вражде с Элом Хеймоном, фактически исключающей совместные шоу. Эта проблема решилась в 2021 году, когда Кроуфорд прекратил отношения с Арумом. После этого он уже провел два боя — против соотечественника Шона Портера и россиянина Давида Аванесяна, которого в декабре нокаутировал в шестом раунде.

В смысле тонуса у Теренса Кроуфорда будет, видимо, явное преимущество над Эрролом Спенсом. Из-за своих травм тот за минувшие три с половиной года всего дважды вышел на ринг. В 2020 году он одолел американца Дэнни Гарсию, а в апреле 2022-го досрочно, в десятом раунде, закончил поединок против кубинца Йордениса Угаса.

Алексей Доспехов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...