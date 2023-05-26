Чемпионы дождались друг друга

Уже в конце июля в профессиональном боксе состоится бой, который сравнивают с самым дорогим в истории поединком 2015 года между Флойдом Мейуэзером и Мэнни Пакьяо. В этом матче встретятся два не имеющих в карьере поражений и пользующихся колоссальной популярностью американских чемпиона-полусредневеса (до 66,7 кг) — Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Гонорары, которые они получат за участие в нем, будут исчисляться как минимум десятками миллионов долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гонорары, которые получат Теренс Кроуфорд (на фото) и Эррол Спенс, будут исчисляться десятками миллионов долларов

Фото: Mikey Williams / Top Rank Inc / Getty Images Гонорары, которые получат Теренс Кроуфорд (на фото) и Эррол Спенс, будут исчисляться десятками миллионов долларов

Фото: Mikey Williams / Top Rank Inc / Getty Images

О том, что представители Теренса Кроуфорда, чемпиона Всемирной боксерской организации в полусреднем весе, и Эррола Спенса, владеющего в нем поясами Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), руководители промоутерских компаний PBC и CAA Эл Хеймон и Иш Хинсон договорились о проведении боя между двумя боксерами, сообщил ESPN. Он состоится 29 июля на T-Mobile Arena, являющейся одной из наиболее престижных площадок в профессиональном боксе. При этом контракт предусматривает, что вскоре после этого поединка, до конца 2023 года, состоится повторный — если проигравший активирует пункт об обязательном реванше. Более того, в случае дележа побед возможен и третий бой. При этом ради следующих столкновений Кроуфорд и Спенс, не исключено, поднимутся в более тяжелую категорию — до 69,9 кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эррол Спенс

Фото: Andrew Couldridge Livepic / Reuters Эррол Спенс

Фото: Andrew Couldridge Livepic / Reuters

Июльский бой будет транслироваться каналом Showtime в формате pay-per-view. Как правило, именно от коммерческого успеха показа, то есть количества покупок трансляции, зависят и гонорары боксеров. Но ESPN уточняет, что даже гарантированные, без учета будущих доходов от выступления, призовые для Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса будут исчисляться «восьмизначными цифрами», и сравнивает предстоящий поединок с самым дорогим в истории. Это матч 2015 года между двумя великими полусредневесами — американцем Флойдом Мейуэзером и филиппинцем Мэнни Пакьяо. Он завершился победой Мейуэзера и принес организаторам доходы на общую сумму свыше $500 млн.

При этом нельзя сказать, будто бы такое позиционирование боя между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом вызвало скептическую реакцию в боксерском сообществе. Наоборот, его представители, кажется, солидарны в том, что он имеет исключительное значение и способен вызвать грандиозный ажиотаж.

В этом нет ничего удивительного. В суперзвезд с особенным статусом два американца превратились еще на излете предыдущего десятилетия. У обоих «чистый», без осечек послужной список: у 35-летнего Кроуфорда в нем 39 побед (30 — нокаутом), у 33-летнего Спенса — 28 (22 — нокаутом). Оба брали верх над знаменитыми противниками. Оба обладают шикарным набором качеств — скоростью, техникой, мощным ударом. И оба находятся в топ-десятке лучших боксеров вне зависимости от весовой категории всех авторитетных классификаций. В рейтинге The Ring, например, Кроуфорд и Спенс занимают третью и четвертую строчки.

Впервые призывы устроить логичную встречу между ними раздались еще в 2018 году, и с тех пор новости о планирующихся или уже идущих переговорах появлялись постоянно. Причин, почему с боем никак не срасталось, две. Первая — это неприятности Эррола Спенса. В 2019 году он получил серьезные травмы в автомобильной аварии, а в августе 2021-го перенес операцию в связи с отслоением сетчатки глаза. И в том и в другом случае боксер долго восстанавливался.

Впрочем, вторая причина, по мнению ESPN, гораздо важнее. Она заключается в конкуренции между промоутерами боксеров. Теренс Кроуфорд ранее сотрудничал с Top Rank Боба Арума, а в мире бокса хорошо известно о его вражде с Элом Хеймоном, фактически исключающей совместные шоу. Эта проблема решилась в 2021 году, когда Кроуфорд прекратил отношения с Арумом. После этого он уже провел два боя — против соотечественника Шона Портера и россиянина Давида Аванесяна, которого в декабре нокаутировал в шестом раунде.

В смысле тонуса у Теренса Кроуфорда будет, видимо, явное преимущество над Эрролом Спенсом. Из-за своих травм тот за минувшие три с половиной года всего дважды вышел на ринг. В 2020 году он одолел американца Дэнни Гарсию, а в апреле 2022-го досрочно, в десятом раунде, закончил поединок против кубинца Йордениса Угаса.

Алексей Доспехов