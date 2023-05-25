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Под Ярославлем в ДТП погиб подросток-велосипедист

24 мая около 22.10 на 19 км федеральной автодороги «Золотое кольцо» в Ярославском районе в ДТП погиб велосипедист 2007 года рождения, сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По предварительной информации, наезд на велосипедиста совершил водитель автомобиля Folkswagen 1999 года рождения. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель был трезв.

Велосипедист скончался на месте происшествия. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч.3 ст.264 УК РФ).

Антон Голицын

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