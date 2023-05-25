Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о технических характеристиках обновленной модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

В среду компания BMW презентовала совершенно новую «пятерку» — многолетний бестселлер и во многом знаковый для марки автомобиль. Я, например, застал те времена, когда на презентации очередного поколения баварского бизнес-седана журналистам говорили: «Мы никогда не откажемся от честных атмосферных двигателей, потому что турбированные — это турбояма, которая замедляет отклик мотора на нажатие педали газа, а значит, плохо сказывается на том самом удовольствии за рулем, которое мы выбрали девизом марки».

Но прошли годы, и у BMW не только появились наддувные моторы, но и теперь вот вам — электрическая «пятерка». Вернее, две модификации i5. И с откликом на педаль у них все в порядке. Самая мощная из этой пары BMW i5 M60 xDrive. Она выдает 601 л. с. и стартует до «сотни» всего за 3,8 с — почти как бензиновый Porsche Carrera S. Впрочем, для электромобиля куда важнее запас хода на одном заряде батареи. Он у этой модификации составляет в районе 500 км.

Пока в Европе не вступил в силу запрет на двигатели внутреннего сгорания, в продажу поступят не только электрические «пятерки», но и модели с самыми разными силовыми установками: бензиновыми, дизельными, гибридными. Хотя и они будут нести на себе печать всеобщего стремления к экологической чистоте. Например, отделка салона по умолчанию только «веганская», а натуральную кожу можно будет заказать только особенным порядком, через программу BMW Individual.

Что касается внешности, то тут дизайнеры не преподнесли каких-то сюрпризов. Все выполнено в стилистике, которую нам уже продемонстрировали в актуальных X3, X5 или X6: неимоверно раздутые «ноздри» радиаторных решеток с острыми краями, узкая оптика, перед водителем один сплошной экран шириной с две трети торпедо. Да, и еще надо сказать, что седан стал почти на 10 см длиннее модели-предшественницы.

Ожидается, что в продажу — в тех странах, где марка BMW имеет официальных дилеров — новая «пятерка» поступит уже ближайшей осенью.