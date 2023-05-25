Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Куда важнее запас хода на одном заряде батареи»

Дмитрий Гронский — об электрической версии BMW i5 M60

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о технических характеристиках обновленной модели.

Фото: BMW

Фото: BMW

В среду компания BMW презентовала совершенно новую «пятерку» — многолетний бестселлер и во многом знаковый для марки автомобиль. Я, например, застал те времена, когда на презентации очередного поколения баварского бизнес-седана журналистам говорили: «Мы никогда не откажемся от честных атмосферных двигателей, потому что турбированные — это турбояма, которая замедляет отклик мотора на нажатие педали газа, а значит, плохо сказывается на том самом удовольствии за рулем, которое мы выбрали девизом марки».

Но прошли годы, и у BMW не только появились наддувные моторы, но и теперь вот вам — электрическая «пятерка». Вернее, две модификации i5. И с откликом на педаль у них все в порядке. Самая мощная из этой пары BMW i5 M60 xDrive. Она выдает 601 л. с. и стартует до «сотни» всего за 3,8 с — почти как бензиновый Porsche Carrera S. Впрочем, для электромобиля куда важнее запас хода на одном заряде батареи. Он у этой модификации составляет в районе 500 км.

Пока в Европе не вступил в силу запрет на двигатели внутреннего сгорания, в продажу поступят не только электрические «пятерки», но и модели с самыми разными силовыми установками: бензиновыми, дизельными, гибридными. Хотя и они будут нести на себе печать всеобщего стремления к экологической чистоте. Например, отделка салона по умолчанию только «веганская», а натуральную кожу можно будет заказать только особенным порядком, через программу BMW Individual.

Что касается внешности, то тут дизайнеры не преподнесли каких-то сюрпризов. Все выполнено в стилистике, которую нам уже продемонстрировали в актуальных X3, X5 или X6: неимоверно раздутые «ноздри» радиаторных решеток с острыми краями, узкая оптика, перед водителем один сплошной экран шириной с две трети торпедо. Да, и еще надо сказать, что седан стал почти на 10 см длиннее модели-предшественницы.

Ожидается, что в продажу — в тех странах, где марка BMW имеет официальных дилеров — новая «пятерка» поступит уже ближайшей осенью.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...