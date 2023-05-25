Новосибирского ученого, обвиненного в госизмене, оставили под стражей еще на полгода

Санкт-Петербургский городской суд оставил под стражей обвиняемого в государственной измене главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. «Мера пресечения продлена по 10 ноября», - сообщили в судебном департаменте (цитат по Интерфакс).

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН 75-летний Анатолий Маслов арестован по подозрению в госизмене в июле прошлого года. Уголовное дело связано с передачей секретных данных, связанных с исследованиями в области гиперзвука.

По информации ИТПМ, основное направление научной деятельности Анатолия Маслова —аэрогазодинамика.

Помимо Анатолия Маслова, летом 2022 года по подозрению в госизмене были арестованы еще двое ученых-физиков из новосибирского Академгородка — директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк и научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер. Отмечается, что эти уголовные дела никак не связаны между собой.

В июне прошлого года господина Колкера, у которого диагностировали рак четвертой стадии, под конвоем отправили в столицу. На третий день после ареста ученый скончался в больнице Москвы, куда его перевели из СИЗО «Лефортово». Родные ученого потребовали привлечь к ответственности виновных в его смерти.

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Лолита Белова