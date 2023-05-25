Вступил в силу приговор бывшему зампреду Советского райсуда Красноярска, осужденному на 13 лет за взятку

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции признал законность приговора бывшему заместителю председателя Советского райсуда Красноярска Сергею Тупеко, которому назначили 13 лет за взяточничество. «Приговор в отношении Сергея Тупеко оставлен без изменения, доводы апелляционной жалобы — без удовлетворения», — рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе Пятого апелляционного суда.

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В августе 2019 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в квалификационную коллегию судей за разрешением на привлечение к уголовной ответственности Сергея Тупеко, который к тому времени находился в отставке. Экс-судье вменили в вину получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание — от восьми до 15 лет заключения). Согласно версии следствия, в начале 2019 года зампред суда получил взятку в 1,2 млн руб. за назначение обвиняемому более мягкого наказания, чем предусмотрено статьей УК о наркотиках, и содействие в отправке его в Киргизию для отбывания срока.

В декабре 2022 года бывший служитель Фемиды выслушал приговор. Ему присудили 13 лет колонии и штраф в размере 6 млн руб. После оглашения решения Сергея Тупеко взяли под стражу. Экс-судья подал жалобу на приговор. В ней он, в частности, указал на нарушения процессуального закона.

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Илья Николаев