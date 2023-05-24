В драке силовиков не нашлось виноватых

Советский райсуд Нижнего Новгорода на основании оправдательного вердикта присяжных признал невиновным бывшего полицейского Валерия Кулакова в превышении полномочий и нанесении увечий, повлекших смерть подполковника ФСБ в отставке Романа Быкова. Нетрезвые мужчины подрались у райотдела полиции, куда Романа Быкова привез недовольный его поведением таксист. На следующий день мужчина скончался от внутреннего кровотечения. Однако эксперты и присяжные не усмотрели в его гибели прямой связи с последствиями драки. После этого инцидента в отделе полиции по Советскому району уволили руководство и возбудили уголовные дела в отношении сотрудников патрульно-постовой службы, самоустранившихся от конфликта. Родные погибшего намерены обжаловать решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд присяжных не увидел преступления в действиях полицейского

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Суд присяжных не увидел преступления в действиях полицейского

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

В среду Советский райсуд огласил приговор по резонансному уголовному делу о гибели бывшего подполковника ФСБ в отставке Романа Быкова — после отставки он работал начальником службы безопасности нижегородского метро. В его гибели обвинили бывшего сотрудника угрозыска Валерия Кулакова, которого судили по двум статьям Уголовного кодекса: причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По фабуле дела, конфликт между нетрезвыми мужчинами случился поздним вечером 9 апреля 2022 года. Роман Быков с супругой Татьяной отдыхали в кафе Sound Hall на улице Маршала Рокоссовского, а полицейские отмечали в другом заведении День оперативного сотрудника.

Семья Быковых собралась домой и вызвала такси, но водитель отказался их везти, сославшись на опьянение мужчины, и пригрозил доставить его в полицию, если тот не выйдет из машины. Женщина вышла, а оставшегося в автомобиле подполковника таксист привез к отделу. У входа курили Валерий Кулаков в компании знакомого следователя и оперативника таможни — мужчины вместе выпили, и сотрудник полиции решил заночевать в отделе, чтобы выспаться и утром заступить на дежурство.

Подъехавший патруль отказался высаживать нетрезвого пассажира после того, как Роман Быков показал им служебное удостоверение ФСБ, и бывший подполковник снова отказался выйти из машины.

Патрульные предложили заказать другое такси, но в итоге предпочли не связываться и ушли в отдел. Затем на улице возник конфликт с компанией полицейских, перепалка переросла в драку, в ходе которой Роман Быков оказался на земле и получил несколько ударов от Валерия Кулакова. Затем полицейские вернулись в отделение, а Роман Быков заходил в дежурную часть с заявлением на оперативника, которое не было принято.

На следующий день Роману Быкову стало плохо, и его госпитализировали, он скончался на 43-м году жизни в областной больнице имени Семашко от внутреннего кровотечения, вызванного разрывом селезенки. Часть драки попала на камеры видеонаблюдения МВД, и 24-летнего лейтенанта Валерия Кулакова вскоре после гибели бывшего чекиста задержали и арестовали, уволив из полиции.

В СИЗО он провел восемь месяцев. В суде присяжных он доказывал, что был не при исполнении, но пресекал противоправное поведение нетрезвого пассажира.

Адвокат Георгий Курашвили рассказал «Ъ-Приволжье», что при виде удостоверения ФСБ патрульные «разбежались, как крысы», опасаясь проблем с бывшим сотрудником спецслужбы, а Роман Быков первым ударил полицейского по лицу и порвал ему одежду, а перед этим сбил с ног таможенника. Действия пассажира такси адвокат назвал нападением на сотрудника полиции, который после этого обязан был его задержать.

«Возможно, Кулаков превысил полномочия, нанеся удары ногами. Но это другая статья Уголовного кодекса — ”Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление”. Мы предлагали следствию квалифицировать действия Валерия Кулакова по 108-й статье, но получили отказ», — уточнил Георгий Курашвили.

Защитник добавил, что по факту произошедшего его доверитель написал рапорт, а полицейские в дежурной части предлагали ему обратиться в больницу, но тот якобы отказался.

Родственники погибшего утверждали, что он вел себя адекватно и не грубил таксисту. По их версии, оперативники стали вытаскивать Романа Быкова из машины, лишь тогда он показал им удостоверение, а Валерий Кулаков просто избил его и оставил на улице, не составляя никакого рапорта. Моральный вред от произошедшего Татьяна Быкова оценила в 17 млн руб., потребовав взыскать их с бывшего полицейского, а также компенсировать расходы на адвоката. У бывшего офицера ФСБ остались двое несовершеннолетних сыновей.

Заслушав все доказательства, присяжные заседатели решили оправдать бывшего оперативника, хотя их мнения в ответах разделились.

Они единогласно сочли событие преступления доказанным, но четверо из шести присяжных признали Валерия Кулакова невиновным по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. По эпизоду с превышением должностных полномочий мнения заседателей разделились поровну. Поскольку сомнения трактуются в пользу подсудимого, общий вердикт был оправдательным. Серьезную роль сыграла экспертиза, не установившая причинно-следственной связи между действиями полицейского и смертью потерпевшего. На основании вердикта присяжных Валерия Кулакова суд оправдал за отсутствием состава преступления и признал за ним право на реабилитацию. Иск о возмещении морального ущерба родственникам Романа Быкова был отклонен, судья решил возместить потерпевшей стороне только расходы на адвоката за счет бюджета.

Комментировать решение суда бывший сотрудник не стал, быстро удалившись из зала суда.

Знакомые с этим уголовным делом юристы отмечают, что трагедии, возможно, удалось бы избежать. «Считается, что сотрудники полиции всегда находятся при исполнении. Но сотрудники дежурной части объяснили, что в состоянии опьянения полицейский не может исполнять свои обязанности и должен вызвать патрульно-постовую службу. А сами сотрудники ППС, увидев драку, просто спрятались в отделе, куда Роман Быков потом пытался попасть, чтобы написать заявление о побоях», — сообщил один из юристов.

Адвокат Курашвили рассказал, что после этого случая в МВД уволили руководство райотдела и нескольких сотрудников: «Система, не побоюсь этого слова, пожирает сама себя», — подытожил он.

Семья Быковых намерена обжаловать оправдательный приговор, считая Валерия Кулакова виновным в гибели родственника.

Роман Рыскаль