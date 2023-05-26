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Коммерсантъ FM
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У Саши Титова будет лекарство!

19 мая на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Урал» мы рассказали историю 13-летнего Саши Титова из Екатеринбурга («На позиции защитника», Артем Костюковский). У мальчика острый миелобластный лейкоз, осложненный генетической мутацией. После химиотерапии и пересадки костного мозга от папы риск рецидива остается высоким. Чтобы закрепить состояние ремиссии и предотвратить опасные осложнения, необходим препарат ксоспата. Но купить дорогое лекарство Титовы не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 710 005 руб.) собрана. Родители Саши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Саша Титов

Саша Титов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Саша Титов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 19 мая 12 875 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Урал», «Ставрополье», «Вологда», «Чита», а также 137 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 25 детям на 20 838 534 руб.

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