Клинический случай поглощения

Рост рынка платных медицинских услуг стимулирует профильных инвесторов расширять бизнес. Так, сеть «Клиника Фомина» станет основным владельцем центра «Рассвет» в Москве площадью около 2 тыс. кв. м. Сделка позволит покупателю диверсифицировать риски снижения спроса на профильное направление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сеть «Клиника Фомина» станет владельцем многопрофильного медицинского центра «Рассвет» в Москве. Об этом “Ъ” рассказал представитель покупателя. «Рассвет» расположен в Пресненском районе, занимает около 2 тыс. кв. м. Включает поликлинику, стоматологию, косметологию, педиатрию, стационар. Стоимость сделки не раскрывается. Совладелец «Рассвета» Евгений Бойченко уточнил, что он и руководитель центра Алексей Парамонов сохранят доли, а «Клиника Фомина» получит контроль.

По данным ЕГРЮЛ, Евгений Бойченко и Алексей Парамонов владеют 5% и 10% соответственно в управляющем «Рассветом» ООО «МСЧ 14». Основной собственник с долей 49% — Лариса Подгорная. Она возглавляет Московский центр ценообразования в строительстве «Мосстройцены», который разрабатывает сметно-нормативные базы для Москвы. Лариса Подгорная также указана владелицей 3,44% акций НС Банка в отчетности от октября 2021 года. Акционером НС Банка ранее был экс-владелец группы СУ-155 Михаил Балакин.

«Клиника Фомина» существует с 2011 года, фокусируется на женском здоровье. С учетом «Рассвета» включает 20 клиник в 12 регионах. В 2022 году выручка «Клиники Фомина» была 2,55 млрд руб., прогноз на этот год — 5 млрд руб., говорят в компании. В операционной компании сети 49% владеет инвестиционная группа «Тилтех» основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко, соучредителя поставщика морепродуктов ГК «Агама» Юрия Алашеева и главы медицинского центра «Химрар» Андрея Иващенко.

В 2022 году выручка «МСЧ 14» выросла на 3,5%, до 272,6 млн руб., чистая прибыль была 47,8 млн руб. Управляющий партнер DMG Владимир Гераскин считает, что «Рассвет» мог оцениваться в пять-шесть показателей чистой прибыли — 239–286,8 млн руб. Гендиректор «Клиники Фомина» Дмитрий Фомин говорит, что покупка «Рассвета» позволит сети ускорить развитие в предоставлении многопрофильных услуг, а также усилит позиции на московском рынке.

Как пояснил Евгений Бойченко, часть собственников «Рассвета» последние полгода искали профильного инвестора для дальнейшего развития центра. В первые месяцы, говорят в «Клинике Фомина», в «Рассвет» планируется вложить 100 млн руб., из которых 70 млн руб. пойдут на обновление оборудования. В 2023 году выручку «Рассвета» планируется увеличить до 400 млн руб., а в течение трех лет довести до 1 млрд руб., рассказывает представитель сети. После сделки «Рассвет» сохранит бренд и команду специалистов.

Как отмечает Владимир Гераскин, рынок платных медуслуг в России оказывался устойчив к кризисам как минимум с 1998 года, хотя спрос на те или иные сегменты может меняться, например, потребители могут откладывать траты на стоматологию. По его словам, профильный для «Клиники Фомина» сегмент женского здоровья ограничен и отличается сильной конкуренцией. А покупка «Рассвета» позволит диверсифицировать бизнес, поясняет эксперт. ГК «Мать и дитя», продолжает он, также начинала с узкой специализации, со временем приобретая клиники общего профиля. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк говорит, что потенциал для расширения бизнеса на этом рынке остается. По данным Росстата, в 2022 году оборот рынка медицинских услуг вырос на 7,8% год к году, до 1,17 трлн руб.

Анатолий Костырев