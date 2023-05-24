Школа застряла в стройке

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению три иска управления образования Чебаркульского района к подрядчику — ООО «Стройтранссоюз» на общую сумму 158 млн руб. Чиновники намерены взыскать авансовые платежи, неустойку и штрафы за нарушение сроков строительства школы за 395 млн руб. в деревне Сарафаново. В марте заказчик расторг заключенный в 2019 году контракт с подрядчиком, школа до сих пор не сдана. «Стройтранссоюз» направил в суд заявление о своем банкротстве.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новую школу в деревне Сарафаново не могут сдать уже 2,5 года

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Новую школу в деревне Сарафаново не могут сдать уже 2,5 года

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Управление образования Чебаркульского района Челябинской области направило в Арбитражный суд региона три иска к ООО «Строительное транспортное предприятие “Союз”» («Стройтранссоюз», Копейск) о взыскании в общей сумме 158 млн руб. Заявления были приняты к производству 23 мая. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Иски на 91,4 млн, 64,6 млн и 1,9 млн руб. ведомство направило в середине мая. В управлении образования Чебаркульского района «Ъ-Южный Урал» сообщили, что требования связаны с муниципальным контрактом на строительство школы с детским садом в деревне Сарафаново. Договор был заключен с компанией в конце 2019 года. В марте этого года заказчик решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке из-за нарушения сроков работы. Теперь представители администрации намерены взыскать с подрядчика авансовые платежи в связи с неисполнением обязательств по контракту, неустойку (пеню) за нарушение сроков и штрафы, а также сумму оплаты строительно-монтажных работ по ценам, не подтвержденным положительным заключением повторной государственной экспертизы.

«В ходе строительства объекта были выявлены многочисленные недочеты и ошибки в проектно-сметной документации. В связи с необходимостью внесения изменений во все разделы проекта, в 2021 году документацию направили на повторную госэкспертизу. Ее проведение, а также низкие темпы работ привели к неоднократному продлению сроков исполнения контракта»,— говорится в ответе исполняющей обязанности начальника управления образования Чебаркульского района Ольги Кондратьевой.

Строительство школы на 250 мест с детским садом на 50 человек в Сарафаново до сих пор не завершилось. В управлении образовании уточнили, что сейчас работы на объекте ведет ООО «Трест “Магнитострой”» (Магнитогорск, бенефициар — Олег Лакницкий). Планируемый срок сдачи — до 31 декабря 2023 года. Изначально школу собирались ввести в эксплуатацию к началу 2021 года. В последний раз срок сдачи по договору со «Стройтранссоюзом» перенесли на ноябрь 2022 года. Стоимость контракта с декабря 2019 года выросла с 284,5 млн до 395,4 млн руб.

В ООО «Стройтранссоюз» на момент подготовки материала комментарий по судебному спору не предоставили.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Стройтранссоюз» работает с 2004 года. Владельцем и генеральным директором является Равкат Азаматов. В 2022 году ООО получило чистый убыток в 3,3 млн руб., что в шесть раз меньше, чем в 2021 году (-19,8 млн). Выручка в прошлом году составила 261,3 млн руб. (167,1 млн годом ранее).

Компания выступала подрядчиком строительства крупных социальных объектов в регионе, в том числе биатлонного стадиона в Златоусте, центра по шорт-треку в Челябинске, центра по пятиборью в Сосновском районе. Часть контрактов также была расторгнута. В октябре 2022 года Копейский городской суд признал экс-директора компании Михаила Азаматова виновным в хищении 39 млн руб. при строительстве комплекса в Златоусте и приговорил к четырем годам колонии общего режима.

В апреле этого года «Стройтранссоюз» направил в суд заявление о признании себя банкротом из-за долга в 944 тыс. руб. перед ООО «Теплоэнергосбыт». Решение по нему пока не принято.

Адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов отмечает, что шансы на удовлетворение требований в рамках трех обособленных исков выше, поскольку истцу будет проще доказать их обоснованность, а суду оценить аргументы сторон. «В случае возбуждения дела о банкротстве в отношении ответчика делает перспективы фактического получения денег в случае удовлетворения исковых требований маловероятными»,— считает юрист.

Юлия Гарипова