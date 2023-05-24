Крейсер списали на сварщика и мичмана

Как стало известно «Ъ», в Мурманске практически одновременно завершилось разбирательство по двум уголовным делам, связанным с пожаром на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». По версии следствия, виновниками ЧП на флагмане ВМФ России, причинившего ущерб на сумму не менее 350 млн руб., стали сварщик судоремонтного завода и мичман, следивший за его работой. Сварщик уже получил четырехлетний срок, а военный моряк, по словам его представителя, готов принять любое судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» (декабрь 2019 года)

Фото: Лев Федосеев / ТАСС Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» (декабрь 2019 года)

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Главным виновником пожара следствие признало сварщика 35-го судоремонтного завода в Мурманске Арстана Бегманова. Проводя 19 декабря 2019 года ремонт на стоявшем в сухом доке при заводе крейсере, рабочий Бегманов случайно уронил капли расплавленного металла на нижнюю палубу. В результате воспламенился мусор, состоявший главным образом из пропитанной соляркой и мазутом ветоши, а это привело к пожару в машинном отделении и задымлению нескольких отсеков, в которых в это время работали другие специалисты.

Неосторожность сварщика Бегманова Северо-Западное следственное управление СКР на транспорте квалифицировало как нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ).

Но поскольку при пожаре погибли офицер электромеханической боевой части крейсера и военнослужащий-контрактник, рабочему вменили наиболее тяжкую ч. 3 этой статьи.

За совершенное преступление Арстан Бегманов мог бы получить до семи лет колонии, однако на состоявшемся недавно заседании Ленинского райсуда Мурманска представитель военной прокуратуры Северного флота попросил для подсудимого пятилетний срок. Судья приговорила его к четырем годам заключения, но и это наказание сварщик счел слишком строгим.

Как пояснил «Ъ» адвокат осужденного Андрей Фофанов, его клиент не признал вину, не согласился с выводами райсуда, и вынесенное решение они уже обжаловали в Мурманском областном суде. «Если и в апелляции нам не удастся добиться оправдания, обязательно будем обращаться в Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге»,— заявил защитник. Вдаваться в детали разбирательства адвокат Фофанов не захотел, сославшись на секретность уголовного дела.

Стоит отметить, что параллельно с расследованием уголовного дела сварщика Бегманова военное следственное управление СКР по Северному флоту разбиралось с другим вероятным виновником пожара — мичманом электромеханической боевой части или БЧ-5 крейсера Ильей Чапаевым. В декабре 2019 года мичман Чапаев вместе с сослуживцами по БЧ-5, отвечающими в том числе за живучесть и пожарную безопасность, надзирал за проведением так называемых огневых работ на крейсере. При этом за своим подопечным Бегмановым офицер Чапаев, по версии военного следствия, не уследил, что и привело к пожару.

Беспечность мичмана Чапаева СКР квалифицировал по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность с наступлением тяжких последствий).

С его уголовным делом без малого три года разбиралось предварительное следствие; затем еще полгода вмененное мичману преступление рассматривали в Мурманском гарнизонном военном суде, судья которого на днях удалился на вынесение приговора.

В своем последнем слове подсудимый сообщил, что до сих пор переживает из-за того, что не сумел спасти от гибели своего боевого товарища и командира и готов будет принять любое решение гарнизонного суда. Фамилию и должность погибшего мичман Чапаев не назвал, но имел в виду он, скорее всего, командира дивизиона БЧ-5 капитана 3-го ранга Виктора Измайлова, сумевшего вытащить из огня четверых своих подчиненных и задохнувшегося при попытке эвакуировать пятого пострадавшего.

Выслушав заявление мичмана Чапаева, председательствующий в процессе объявил перерыв, предшествующий вынесению приговора. Свое решение судья пообещал объявить 16 июня.

Адвокат Наталья Лавринюк, как и ее коллега Андрей Феофанов, не захотела обсуждать с «Ъ» детали уголовного дела и состоявшихся прений сторон, однако сообщила, что сам процесс был чрезвычайно сложным. По ее мнению, судья провел его объективно и на высоком уровне: каждой из сторон он дал возможность высказать свою позицию и принял к сведению все прозвучавшие аргументы.

Адвокат рассчитывает, что военного моряка если не оправдают, то накажут не слишком строго.

«Свидетели рассказали суду, что Илья Чапаев вытащил из зоны задымления по крайней мере двух своих товарищей и покидал вверенный ему отсек последним,— пояснила «Ъ» Наталья Лавринюк.— При этом он, получив тяжелейший ожог легких, едва выбрался сам». По данным защитника, выступавший на судебном процессе в качестве свидетеля капитан «Адмирала Кузнецова» назвал своего подчиненного Чапаева «человеком, на которого в любой ситуации можно положиться».

Напомним, крейсер «Адмирал Кузнецов», способный нести на своем борту около полусотни палубных истребителей и противолодочных боевых вертолетов, считается флагманом Северного флота и всего ВМФ России. В 2017 году корабль, построенный в 1985 году, был поставлен на ремонт в плавучий док ПД-50, принадлежавший 82-му судоремонтному заводу центра судоремонта «Звездочка» в Мурманской области, входящего, в свою очередь, в АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Госконтракт стоимостью 86 млрд рублей предполагал модернизацию крейсера с заменой его энергетической установки, взлетной палубы с трамплином, систем взлета и посадки палубной авиации, ракетного вооружения и авионики.

Через несколько месяцев после начала работ, 30 октября 2018 года, ПД-50 вместе с установленным в нем крейсером неожиданно стал тонуть. Удержать док на плаву так и не удалось, а полуразобранный «Адмирал Кузнецов» команда чудом спасла от погружения. Крейсер отбуксировали к берегу, но во время аварии на его взлетную палубу упал 70-тонный кран, оставив в ней огромную пробоину. Заделывать ее и продолжать модернизацию пришлось уже в так называемом сухом, отлитом из железобетона на берегу доке 35-го судоремонтного завода «Звездочка».

Кстати, экс-начальника затонувшего дока Павла Кузьмина также обвинили по ст. 216 УК РФ, однако разбирательство по его уголовному делу, начавшееся в Ленинском райсуде Мурманска еще в 2021 году, не завершено до сих пор — слушания несколько раз прерывались из-за болезни судьи.

В 2019 году «Адмирал Кузнецов», как предполагается, загорелся из-за оплошности сварщика. После ЧП гендиректор ОСК Алексей Рахманов сообщил, что пожар не затронул основные системы крейсера, однако на ликвидацию его последствий придется потратить 350 млн руб. При этом источник «Ъ» в штабе Северного флота сообщил, что на самом деле нанесенный кораблю в результате пожара ущерб может быть на порядок больше. Так или иначе, но в строй крейсер, проходящий модернизацию, до сих пор не вернулся. Недавно господин Рахимов сообщил, что его передача ВМФ состоится не ранее первого квартала следующего года.

Сергей Машкин