АНО «Цифровая экономика»: каждый седьмой выпускник в РФ обладает IT-компетенциями

Каждый седьмой выпускник российских вузов обладает IT-компетенциями, рассказала директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина на HR-форуме, организованном ИД «Коммерсантъ». Несмотря на это, по ее словам, дефицит IT-специалистов в стране сохраняется, а в «квалификационную яму» в настоящее время попадает более 30 млн россиян.

«Дефицит кадров в сфере IT точно есть. В нашей парадигме IT-специалисты — это те, кто окончил прикладную математику, информатику, информационную безопасность. Это ядро IT-специалистов. Этих ребят не хватает как минимум миллион. У нас в России не до конца распакован потенциал IT, хотя при этом каждый седьмой выпускник сейчас обладает IT-компетенциями. Тем не менее этого недостаточно, и это подтверждают крупные IT-компании»,— рассказала госпожа Горячкина.

Эксперт также добавила, что с учетом цифровых трендов у 30 млн работников или 40% рабочей силы в России сегодня есть несоответствие навыков, 12 млн из них понадобится более 6 месяцев обучения. «Сейчас на IT-рынок вышло очень много джунов, которые сразу хотят получать зарплату в 200 тыс. руб. в месяц, имея при этом недостаток навыков. В этой связи рынок действительно перенасыщен, и крупным компаниям необходимы мидлы и сениоры, поэтому на HR наваливается очень большая нагрузка. Необходимо отделять зерна от плевел, четко соблюдая эту рамку квалификации»,— сказала Юлия Горячкина.

Как ранее писал «Ъ», большинство студентов IT-направлений (82%) планируют работать или уже работают по специальности, при этом почти две трети таких учащихся положительно оценивают свои профессиональные перспективы в РФ.

После начала специальной военной операции на Украине IT-специалисты начали массово покидать Россию. Чтобы остановить отток кадров, правительство утвердило меры поддержи отрасли, включая снижение налогов, льготные кредиты, гранты и отсрочку от армии. В апреле в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщали, что спрос на IT-кадры у российских компаний в начале 2023 года увеличился в сравнении с показателями предыдущего года на 63%, до 59 тыс. вакансий в этой сфере.