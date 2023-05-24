Геленджикская винодельня «Шато де Талю» займется выпуском косметики

Винодельня «Шато де Талю» в июне 2023 года выпустит собственные косметические средства на основе экстракта виноградной косточки. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила пресс-служба винодельни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Шато де Талю» Фото: пресс-служба «Шато де Талю»

В лимитированную коллекцию войдут шампуни, жидкое мыло и спрей-мист. Объем инвестиций в новое производство в компании не уточняют. Партнером проекта выступило авторское семейное производство экокосметики и бытовой химии KIMAX.

Ранее винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» сообщила о планах запустить производство косметических средств для отелей. Фирма собирается протестировать мыло, гели для душа и другие продукты в собственном отеле Abrau Light Resort & SPA.

Олег Исаев

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