Акции «Магнита» упали после решения перевести их в третий котировальный список Мосбиржи

Ценные бумаги «Магнита» падают второй день в ходе торгов на Мосбирже. Сегодня в 11:00 они падали на 5,4% (до 4181 руб. за штуку), в 12:20 они продолжили снижение на 3,22%. Вчера котировки снизились на 4,6%. Снижение началось после сообщения Мосбиржи о переводе акций в третий котировальный список.

С 25 мая Мосбиржа понизит уровень листинга «Магнита» и переведет акции компании в третий уровень котировального списка. Сейчас обыкновенные акции компании входят в котировальный список первого уровня. Выпуски облигаций «Магнита» биржа перевела из первого уровня во второй.

31 декабря 2022 года free float «Магнита» составлял 66,8%. Акции «Магнита» торгуются на Мосбирже с 2006 года.

Как сообщала Мосбиржа, изменения произошли «в связи с неустранением организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок». О каком именно нарушении идет речь, Мосбиржа не уточнила.

В БКС предположили, что причиной может быть отсутствие отчетности за 2022 год. Кроме того, в прошлом году «Магниту» не удалось собрать кворум на собрании акционеров, где должен был обсуждаться вопрос о дивидендах.

Анастасия Ларина