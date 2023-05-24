Пост руководителя новосибирского управления СКР может занять генерал из Хабаровска

Стал известен кандидат на должность руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области, которое освободилось летом 2021 года. Вакантное место может занять генерал-лейтенант юстиции Евгений Долгалев, возглавляющий управление СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, сообщили «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных структурах.

Евгений Долгалев окончил в 1994 году Омский государственный университет, после чего работал в органах прокуратуры. В Следственном комитете он служит с 2007 года, с момента образования ведомства. В 2011 году Евгений Долгалев занял пост первого заместителя руководителя управления СКР по Омской области. В августе 2012 года указом президента РФ он был назначен на должность главы управления СКР по Алтайскому краю, в 2018-м году — руководителя хабаровского управления ведомства.

Генерал Долгалев награжден нагрудным знаком «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре РФ, медалями «За безупречную службу» III, II и I степеней, памятной медалью «300 лет первой следственной канцелярии».

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле 2021 года на пенсию вышел руководитель новосибирского управления СКР Андрей Лелеко, который занимал этот пост три года. После увольнения он вернулся в родной для него Екатеринбург. И.о. руководителя управления стал полковник Виталий Зарипов.

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Константин Воронов