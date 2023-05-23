Электромобиль Skoda Enyaq получил флагманскую версию L&K

Компания Skoda представила новую версию электромобиля Enyaq — кроссовер Enyaq и купе-кроссовер Enyaq Coupe получили флагманскую модификацию L&K.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Skoda Enyaq L&K Фото: Skoda Skoda Enyaq Coupe L&K Фото: Skoda Skoda Enyaq L&K Фото: Skoda Следующая фотография 1 / 3 Skoda Enyaq L&K Фото: Skoda Skoda Enyaq Coupe L&K Фото: Skoda Skoda Enyaq L&K Фото: Skoda

Обе модели в новом варианте получили версии 85 и 85x, которые получили новую батарею на 91 кВт·ч и более мощный 285-сильный электромотор. За счет оптимизации расхода энергии удалось повысить запас хода до 570 км у заднеприводной и до 550 км у полноприводной модификаций, а модернизированный электромотор позволил улучшить разгонную динамику электромобилей. Также новинки получили новую версию программного обеспечения ME4 для управления силовой установкой и другими функциями модели.

На комплектации L&K дебютировала новая версия мультимедийной системы, которая отличается переработанным интерфейсом и расширенным функционалом. Салоон получил расширенную отделку кожей, передние сиденья оснащены встроенным массажером и системой вентиляции. Визуально же новые варианты электромобиля отличаются особым цветом кузова Platinum Grey, переоформленными бамперами, колесным дискам нового дизайна и шильдикам L&K на кузове.

Напомним, базовый электрокроссовер Skoda Enyaq iV был показан в сентябре 2020 года, а купе-кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV дебютировал в начале 2022 года. Продажи версий L&K начнутся летом 2023 года.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK