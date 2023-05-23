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Отчет вне конкурса

Одобрение депутатами работы и. о. мэра Томска не гарантирует ему победу на выборах

Дума Томска одобрила отчет и. о. мэра Михаила Ратнера о работе городской администрации в 2022 году. За его принятие проголосовали 18 депутатов. Это значительно меньше, чем понадобится господину Ратнеру для победы во втором конкурсе на пост главы Томска, если он решит принять в нем участие. Впрочем, по мнению политолога, дальнейшая карьера и. о. мэра больше зависит не от итогов голосования по отчету, а от действий нового первого вице-губернатора Андрея Дунаева.

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

На сессии, состоявшейся 23 мая, томская городская дума приняла отчет и. о. мэра Михаила Ратнера о работе администрации города в 2022 году. Его поддержали 18 депутатов из 30, принявших участие в голосовании. Девять отдали голоса против, еще трое воздержались. Всего в муниципальном парламенте насчитывается 37 депутатов.

За принятие отчета проголосовала, в частности, фракция «Единой России» (10 человек). Ее представитель Максим Резников заявил, что оценивать работу мэрии нужно, исходя из ее возможностей и ресурсов. Против выступила фракция КПРФ (семь человек). По мнению вице-спикера от КПРФ Андрея Петрова, «город отстал в своем развитии лет на десять». Фракция «Яблока» (четыре человека) решила воздержаться от оценки отчета. Каждый годовой отчет становился для и. о. мэра Михаила Ратнера непростой процедурой. Так, в 2021 году отчет руководителя города впервые в его истории не был принят. В прошлом году он был утвержден, но тогда в гордуме с трудом удалось собрать кворум для принятия решения.

Отчет руководителя города собрал в свою поддержку меньше голосов, чем требуется для победы на голосовании в думе в ходе конкурса на выборах мэра, а именно — 25 голосов. Господин Ратнер участвовал в первом конкурсе, завершившемся 11 апреля 2023 года. Тогда его единственный конкурент на финальном этапе — депутат областной законодательной думы Максим Лучшев — снял свою кандидатуру, затем его примеру последовал и Михаил Ратнер. «Когда безальтернативная ситуация, я считаю, это неправильно, не по-томски. Поэтому я снимаю свою кандидатуру, обращаюсь к вам с просьбой скорейшим образом назначить повторное рассмотрение и считаю, что мэр должен быть выбран на альтернативной основе»,— объяснил тогда свое решение руководитель города. Второй конкурс может пройти 22 августа. „Ъ-Сибирь“ направил запрос Михаилу Ратнеру о его планах относительно участия в новом конкурсе, однако ответа пока не получил.

Как сообщил „Ъ-Сибирь“ депутат от ЛДПР Юрий Ворошилин, представители партии в гордуме (два человека) поддержали отчет, поскольку посчитали работу администрации в целом «удовлетворительной». «Мы оценивали работу сотрудников, а не лично М. А. Ратнера, поэтому это совершенно не означает, что на выборах мэра мы его поддержим. С большой вероятностью у нас и в этот раз будет свой кандидат, ведутся консультации»,— отметил он. В ходе первого конкурса одним из кандидатов был депутат облдумы от ЛДПР Евгений Павлов.

Проголосовала за принятие отчета и фракция «Справедливой России» (три человека). Но, по словам ее руководителя Константина Ушакова, это не означает безоговорочной поддержки Михаила Ратнера в случае, если он вновь выдвинет свою кандидатуру. «Все может быть. Здесь нет определенного однозначного ответа. Надеюсь, что на следующем голосовании у нас будут более чем две кандидатуры. Михаил Аркадьевич Ратнер показал себя достаточно квалифицированным специалистом, и мне кажется, что Томск явно не сдал позиции»,— сказал господин Ушаков „Ъ-Сибирь“.

Еще меньше оснований ожидать голосования за возможную кандидатуру Михаила Ратнера от фракций, не поддержавших отчет. «Возможность поддержки и. о. мэра Ратнера Михаила со стороны фракции КПРФ в думе города Томска минимальна»,— сообщил „Ъ-Сибирь“ господин Петров. В свою очередь, председатель регионального отделения «Яблока» Татьяна Левченко заверила, что в любом случае партийная фракция «за Ратнера голосовать не будет ни во втором, ни в третьем и так далее турах».

Впрочем, томский политолог, электоральный эксперт Анна Юдина уверена, что политическое будущее Михаила Ратнера определит не голосование по отчету. «Пост мэра во многом будет зависеть от позиции и тактики нового вице-губернатора по внутренней политике, которого губернатор Мазур представил облдуме»,— сказала она „Ъ-Сибирь“.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, 22 мая Владимир Мазур внес на утверждение в областную законодательную думу кандидатуру Андрея Дунаева на пост своего первого заместителя, курирующего внутреннюю политику. Региональный парламент планирует утвердить ее на сессии 25 мая.

Валерий Лавский

  • Коммерсантъ (Новосибирск) №90 от 24.05.2023, стр. 8

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