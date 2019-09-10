Дзынь города

В Самаре проверят, сколько бюджетных средств было потрачено на выступление певца Димы Билана на Дне города. С соответствующим запросом в региональный минкульт обратился депутат губдумы Михаил Матвеев. Концерт исполнителя состоялся 8 сентября на площади Куйбышева. Артист странно себя вел на сцене и не попадал в ноты. В своем Instagram Дима Билан признался, что вышел к публике в нетрезвом состоянии и извинился. В Самаре это не первый случай некорректного поведения артистов перед зрителями. Ранее скандал разразился из-за выступления нетрезвого Михаила Ефремова в Самарском академическом театре оперы и балета.

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев сегодня направил запрос в региональное министерство культуры о том, сколько бюджетных средств было потрачено на выступление Димы Билана на дне города Самары. Депутат требует возвращения выделенных на концерт исполнителя денег в бюджет. Мероприятие, посвященное празднованию дню города, посетили 55 тыс. человек.

«Суть моего обращения была в том, чтобы была предоставлена информация, кто оплачивал его выступление. Были ли задействованы средства налогоплательщиков и каким контрактом, если такой присутствовал? Предусмотрена ли ответственность артиста за ситуацию, когда он не только срывает мероприятие, но и выступает недолжным образом?»,— рассказал “Ъ” Михаил Матвеев.

Ранее певец признал на своей странице в Instagram, что выступил перед жителями Самары в нетрезвом состоянии, выпив до этого коньяк, и извинился. Он пообещал, что снова выйдет на сцену в городе с качественным концертом, а также подарит детскую площадку и закупит оборудование для детской больницы.

Это не первый случай некорректного поведения артистов перед самарцами. В марте прошлого года похожий инцидент произошел во время гастролей на спектакле «Не становись чужим» с Михаилом Ефремовым. Тогда артист опоздал на выступление и тихо произносил текст, а в ответ на просьбу из зала говорить громче стал нецензурно выражаться. Позже господин Ефремов признался, что выпил пива за три часа до выхода на сцену.

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская заявила в Instagram, что большой артист не имеет права на ошибку, но выразила надежду, что Самара простит исполнителя. Российский автор-исполнитель Юрий Лоза назвал поступок поп-певца «неуважением к зрителям и безответственным отношение к своему творчеству». «Смотреть на пьяного артиста — это неуважение. Расскажите, что он относится к нему ( к зрителю – “Ъ”) как к быдлу. Ну, подумаешь, сраные колхозники там собрались в каком-то городе. Он даже не удосуживается себя привести в порядок перед концертом»,— заявил РенТВ господин Лоза.

Алена Смирнова