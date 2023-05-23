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Коммерсантъ FM
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Костин заявил о необходимости напрямую подключить российские банки к CIPS

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российские банки необходимо напрямую подключить к китайской расчетной системе CIPS (локальный аналог SWIFT), передает Reuters. С заявлением российский банкир выступил в рамках Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«На фоне взрывного роста трансграничных платежей между Россией и Китаем — более 200% за последний квартал только по нашему банку — все более остро ощущается необходимость прямого подключения российских банков к системе CIPS»,— указал господин Костин.

Также глава ВТБ призвал расширять в России рынок юаневых депозитов и финансовых инструментов, доступных инвесторам на китайском фондовом рынке. Господин Костин указал, что доля юаня в структуре валютных накоплений россиян уже составила 11%. «Сегодня для экономики России юань стал фактически заменой доллару. Сформировался значительный и пока неудовлетворенный спрос на юаневую ликвидность со стороны российских компаний и граждан»,— подчеркнул глава ВТБ.

С начала военной операции РФ на Украине Евросоюз (ЕС) отключил от международной системы SWIFT свыше десяти крупнейших российских банков. С 1 октября 2023 года регулятор запретит использование иностранных сервисов (в том числе SWIFT) передачи финансовых сообщений и на внутреннем рынке.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «SWIFT отключают изнутри».

Григорий Лейба

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