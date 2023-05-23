Комитет по управлению имуществом Саратова проиграл суд УФАС

Арбитражный суд Саратовской области отклонил иск Комитета по управлению имуществом Саратова к региональному управлению ФАС о признании незаконным решения антимонопольного органа по жалобе на условия аукциона по сдаче в аренду земельного участка в Заводском районе. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Комитет разместил извещение о проведении аукциона по сдаче в аренду земельного участка на ул. Огородная, 184. В документации было указано, что вид разрешенного использования участка — размещение объектов торговли, а также размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Некий гражданин обратился в УФАС с жалобой на противоречивость указанных условий. По его мнению, они не соответствовали Земельному кодексу РФ и могли ввести в заблуждение потенциальных участников аукциона.

УФАС признал жалобу обоснованной и признал действия Комитета незаконными. Комитет, в свою очередь, заявил, что допустил техническую ошибку при заполнении извещения и уже исправил ее. Однако суд не удовлетворил иск Комитета и подтвердил законность решения УФАС.

Дарья Васенина