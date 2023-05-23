ЖК «Курортный берег» в Краснодаре продают под снос за 39 млн рублей

Дом в ЖК «Курортный берег» в Краснодаре, принадлежащий банкроту ООО «Пересвет-Регион-Краснодар», выставили на торги за 39,5 млн руб. Имущество реализуется как строительные материалы, получаемые от разборки здания путем его сноса. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото с сайта ЖК «Курортный берег» Фото: Фото с сайта ЖК «Курортный берег»

Как следует из объявления о проведении торгов, на продажу выставлен 19-этажный жилой 286-квартирный дом по улице Курортная, 3 (ЖК «Курортный берег»). Общая площадь объекта, который расположен на берегу Карасунского озера, составляет 2,4 тыс. кв. м. Степень его готовности - 57%. Многоэтажный дом расположен на земельном участке площадью 13,4 тыс. кв. м.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пересвет-Регион-Краснодар» зарегистрирован в Краснодаре в 2005 году. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. В 2016, 2017 и 2018 годах убыток компании составил 306 тыс. руб., 569 тыс. руб., и 3,8 млн руб. соответственно. Компания на 100% принадлежит генеральному директору Николаю Петрикову.

Отмечается, что объект обременен правами участников долевого строительства. Имущество является предметом залога ПАО «Сбербанк».

«Покупателю имущества при решении вопроса о сносе объекта необходимо оформление и получение соответствующих документов, разрешающих его снос. Согласно информации ЕГРН, на объекте имеются запреты на регистрационные действия с имуществом. В реестре требований кредиторов должника включены требования участников долевого строительства в отношении объекта недвижимости. Правопреемником по указанным требованиям является Министерство экономики Краснодарского края»,— говорится в объявлении.

Арбитражный суд Краснодарского края в марте 2017 года признал ничтожным договор аренды земельного участка под объектом строительства, заключенный между застройщиком и мэрией. С соответствующим иском в суд вышла прокуратура Краснодарского края. Надзорный орган посчитал, что мэрия не имела права предоставлять этот участок в аренду, так как он расположен в акватории и береговой полосе озера Карасун и относится к федеральной собственности.

В сентябре 2020 года в генплан Краснодара внесли изменения - земельный участок под ЖК «Курортный берег» отнесли к рекреационной зоне, не предусматривающей возможность осуществления строительных работ.

Верховный суд РФ в 2020 году отказал компании «Пересвет-Регион-Краснодар» во взыскании с мэрии 918 млн рублей.

Тат Гаспарян

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