Приговор экс-руководителю краевого УФССП огласят в конце мая

Пермский районный суд завершает рассмотрение уголовного дела в отношении экс-руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова. По информации на сайте суда, 22 мая судья Ольга Лобастова удалилась в совещательную комнату для постановления приговора. Приговор будет оглашен 31 мая.

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В ходе прений 10 мая гособвинение предлагало приговорить господина Кожевникова к 13 годам лишения свободы со штрафом 50 млн руб.

Игорю Кожевникову инкриминируется 38 эпизодов преступной деятельности, основная часть которых касается получения взяток. Как считают следствие и прокуратура, бывший главный судебный пристав Пермского края получил около 15 млн руб. за оказание услуг по обналичиванию денежных средств через счета ФССП. Сам господин Кожевников вину категорически отрицает.