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Коммерсантъ FM
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Глава Минфина США допустила, что в начале июня у ведомства закончатся наличные деньги

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала весьма вероятным, что в следующем месяце у ее ведомства закончатся наличные деньги. По ее словам, это может случиться уже 1 июня.

Джанет Йеллен

Джанет Йеллен

Фото: Sarah Silbiger/File Photo, Reuters

Джанет Йеллен

Фото: Sarah Silbiger/File Photo, Reuters

«По нашим оценкам, весьма вероятно, что Казначейство больше не сможет выполнять все обязательства правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке лимита долга к началу июня»,— написала госпожа Йеллен в письме законодателям (цитата по Bloomberg).

Глава Минфина уточнила, что приведенные ею сроки основаны на доступных в настоящее время данных, и она «продолжит информировать Конгресс по мере поступления дополнительной информации». Джанетт Йеллен еще раз предупредила, что дефолт нанесет серьезный ущерб финансовым рынкам и экономике США.

Кака отмечает Bloomberg, к 17 мая Казначейство израсходовало все, кроме $92 млрд. По состоянию на 18 мая денежные средства Минфина составляли $57,3 млрд.

Она озвучила свое предупреждение на фоне дебатов о возможности поднятия потолка госдолга. Белый дом США 21 мая заявил о «большом шаге назад» в переговорах по этой теме. Администрация Джо Байдена обвинила республиканское руководство в создании угрозы дефолта. Многие республиканцы (партия контролирует Палату представителей) не хотят соглашаться на повышение потолка без бюджетных реформ.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Не так страшен дефолт, как его малюют».

Лаура Кеффер

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