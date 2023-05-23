Природный пожар в Алтайском крае перекинулся на территорию Казахстана

Власти Казахстана сообщили о крупном природном пожаре, который перекинулся с территории Алтайского края. По данным акимата Абайского района Республики Казахстан, 22 мая в 15:25 на территории Алтайского края вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию Казахстана в 7 км от станции Аул. По предварительным данным площадь возгорания составляет 70 га.

На тушение лесного пожара администрацией Абайского района направлены все силы и средства. Задействован пожарный поезд. Дополнительно к месту возгорания направлена противопожарная техника из соседних районов.

В МЧС Алтайского края сообщили, что пожар в районе села Новенькое потушен сегодня в 5:00 часов местного времени. Площадь пожара на момент ликвидации составила порядка 12 га.

За прошедшие сутки, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на территории Сибири ликвидированы 19 пожаров на землях лесного фонда на площади более 450 га.

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Лолита Белова