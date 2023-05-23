Около 400 жителей Курской области остались без электричества после обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле утром 23 мая со стороны Украины села Гордеевка в Кореневском районе. Пострадавших нет, но повреждены электрические сети, отметил глава региона.

«В результате села Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены. Без света остались около 400 человек. К восстановлению электроснабжения ремонтники приступят, как только представится возможность. Также взрывом повреждены грузовая машина и экскаватор, на которых производили работы по укреплению госграницы»,- уточнил господин Старовойт.

С утра ВСУ продолжает интенсивные обстрелы Белгородской области, на территорию которой вчера проникли диверсанты.

Владимир Зоркий