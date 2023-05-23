В Кремле считают напавших на Белгородскую область украинскими боевиками, а не русскими диверсантами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что вчерашнее нападение диверсантов на Белгородскую область — это «деятельность украинских боевиков» против России. Спецоперация, по его словам, должна быть продолжена, чтобы не допускать подобного впредь. Ранее официальные лица Украины говорили, что в атаке принимали участие только «российские добровольцы».

«То, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений»,— подчеркнул господин Песков.

Дмитрий Песков не стал оценивать качество фортификационных сооружений, которые недавно были возведены в Белгородской области. Их стоимость, как сообщалось ранее, составила около 10 млрд руб. «По защитным характеристикам разных конструкций — это не к нам вопрос»,— сказал господин Песков.

Диверсанты проникли в Грайворонский округ Белгородской области вчера, 22 мая. Ответственность за нападение на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русский добровольческий корпус», участвующие в боевых действиях за Украину. В Белгоргодской области введен режим контртеррористической операции, зачистка территории от последствий вторжения продолжается, сообщил утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось, что в результате были ранены восемь человек. Сегодня господин Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что за всего за вчерашний день в результате обстрелов Белгородской области были ранены 12 человек.

Подробнее о вторжении в Белгородскую область — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анастасия Ларина, Мария Старикова