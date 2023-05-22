Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 22 мая

12:04. Беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с частным жилым домом в Новой Таволжанке Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших и разрушений нет, уточнил он. Сам аппарат упал в 100 метрах от жилых домов. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте, добавил глава региона.

11:42. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил обстрелы Грайворонского городского округа. По его словам, атаки идут с 9 утра. Пострадавших мирных жителей нет. В селе Антоновка часть ракеты упала в огород, специалисты приступают к обезвреживанию. В селе Козинка после попадания снарядов загорелся один дом, в другом домовладении есть «значительное разрушение несущих конструкций» и поврежден автомобиль, а в третьем пострадал забор. В селе Гора-Подол загорелся склад сена у местного КФХ. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет. В селе Замостье поврежден забор частного жилого домовладения.

11:36. В фонд «Развитие Тамбовщины», который помогает участникам спецоперации, поступило 284 млн рублей, сообщили в облправительстве. В том числе товарами получено более 4,9 млн. Среди благотворителей — 2 900 организаций и 15 050 физических лиц. Уже 245 млн направлены на оказание помощи.

10:49. Под обстрел попал белгородский райцентр Грайворон, следует из сообщений РСЧС.

10:29. РСЧС сообщает об обстреле села Замостье Грайворонского городского округа Белгородской области.

10:02. Под обстрелом находятся села Глотово и Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. Информацию РСЧС подтвердил глава муниципалитета Геннадий Бондарев на оперативном совещании в облправительстве. По его словам, в округе поврежден один дом.

9:39. Украинские военные обстреливают село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом на оперативном совещании облправительства говорил глава администрации муниципалитета Геннадий Бондарев. В Районе 9 утра жители села также получили сообщения об обстреле от РСЧС.

9:10. ВСУ 21 мая обстреляли Белгородскую области 71 раз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Больше всего обстрелов пришлось на Шебекинский городской округ — 38. В село Середа зафиксировано 19 прилетов, девять снарядов было выпущено в таможенный пункт пропуска в Шебекино, восемь — в Новую Таволжанку, дважды попал под обстрел хутор Марьино. Волоконовский район был обстрелян 31 раз: 28 снарядов из минометов и ствольной артиллерии пришлись по хутору Старый, еще два прилета было в Тишанке и один в Шаховке. В Грайворонском горокруге дважды было обстреляно село Головчино.

8:50. РСЧС сообщает об обстреле села Терезовка в Шебекинском городском округе Белгородской области.

8:42. Восстановительные работы в село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области начнутся в ближайшее время, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. В ночь с воскресенья на понедельник украинский беспилотник впервые атаковал сельскую администрацию региона. По словам Вячеслава Гладкова, был взрыв и пожар, но сотрудники администрации округа очень быстро сориентировались. «Минимальный ущерб, никто из мирных жителей не пострадал. Огонь на соседние постройки не перекинулся. Мне кажется, что это самое главное»,— рассказал губернатор. Кроме того, в селе было нарушено электроснабжение, но в 5 часов утра энергетики уже возвратили электроэнергию в жилые дома.