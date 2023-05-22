«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Интересная диспозиция сложилась на американском фондовом рынке: большинство инвесторов очень негативно настроены и считают, что рынок упадет. С другой стороны, появилась формальная идея, которая толкает его вверх — снова заговорили о «бычьем» рынке. Какие еще тренды складываются на глобальных рынках? И на что обратить внимание инвесторам? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Искусственный интеллект активно внедряется крупными компаниями и может произвести очень серьезные изменения в корпоративных отчетностях. По мнению некоторых экспертов, он поднимет стоимость прибыльных акций на 30%. И это очередной толчок для компаний этого сегмента и в целом для американского рынка акций. С другой стороны, эксперты в Morgan Stanley заявили, что ситуация развивается не так положительно и не стоит поддаваться этим сигналам, которые сейчас периодически возникают на рынке, это может быть ловушка для быков. Конкретный пример — это акции Nvidia. Я предлагаю две бумаги сравнить: одна из технологического сегмента на американском рынке, другая — на российском рынке акций. Это Nvidia и Positive Technologies соответственно.

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