Проверки по воде

Сотрудники министерства строительства Челябинской области проведут проверку законности планируемой жилой застройки на берегу озера Чебаркуль после многочисленных жалоб. Ранее жители Чебаркуля опубликовали видеообращение к губернатору Алексею Текслеру и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором выступили против строительства 30 многоэтажных домов на берегу водоема. По их мнению, возведение микрорайона высушит озеро, а изношенные сети водоканала не справятся с увеличившейся нагрузкой. В связи с жалобами жителей следственные органы проводят проверку по признакам халатности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недовольство чебаркульцев вызвали планы по строительству на берегу озера 30 многоэтажек

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Недовольство чебаркульцев вызвали планы по строительству на берегу озера 30 многоэтажек

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Специалисты министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области проведут проверку в связи с планируемой застройкой берега озера Чебаркуль многоэтажными домами. По ее итогам будет дана оценка соблюдению органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности, сообщают в региональном минстрое.

На прошлой неделе жители Чебаркуля в связи с протестом по поводу будущей застройки в границах улиц Больничной и Колхозной записали видеообращение к губернатору Алексею Текслеру, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и министерству экологии Челябинской области. Видеоролик опубликован в сообществе «А.Л. Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте». Они заявили, что строительство жилого микрорайона из 30 многоэтажных домов может иссушить и уничтожить единственный питьевой источник города — озеро Чебаркуль. По их словам, в частном секторе Чебаркуля постоянно отключают электричество, а на изношенных на 95% сетях водоканала регулярно происходят аварии. Они пожаловались на то, что подготовка к застройке ведется вблизи питьевого озера, из-за чего его площадь сокращается, а в воду попадает строительный мусор.

«Озеро находится в критическом состоянии. Убывает бешеными темпами по несколько сотен метров от берега, превращаясь в зловонное болото. Новый микрорайон окончательно убьет единственный питьевой источник города,— говорится в обращении.— По расчетам, уже к концу лета город будет испытывать дефицит воды. Нас ждет почасовая подача воды, и не факт, что питьевой. Ресурсы озера исчерпаны. Но власти продолжают помалкивать и закрывать на это глаза. Видимо, лоббирование интересов частного бизнеса окончательно затмило глаза власть имущим». Авторы обращения во избежание экологических проблем попросили выделить средства для реанимации озера Чебаркуль и его притоков, а также запретить застройку на берегу озера многоэтажными домами.

«Также просим направить специалистов профильных ведомств для анализа правомерности документации по строительству на данной территории, так как, по нашему мнению, имеет место коррупционная составляющая отдельных лиц администрации и частного бизнеса. Жители города хотели бы видеть на этом месте не новый микрорайон, а место отдыха горожан в летний и зимний периоды, как это и планировалось ранее», — резюмируют авторы обращения.

В связи с жалобами жителей Чебаркуля на планируемую застройку управление Следственного комитета РФ по Челябинской области организовало доследственную проверку по признакам халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). О ее результатах руководителю регионального управления СК Петру Решетникову предстоит доложить главе федерального ведомства Александру Бастрыкину. В региональном управлении СКР «Ъ-Южный Урал» уточнили, что доследственная проверка еще не завершена, о ее результатах будет сообщено дополнительно.

Уточнить информацию о застройщике в администрации Чебаркуля не удалось — телефоны пресс-службы и отдела архитектуры и градостроительства оказались недоступны. Ранее в СМИ стало известно о планах мэрии Чебаркуля организовать встречу местных жителей и застройщика микрорайона на берегу водоема.

Как сообщил «Ъ-Южный Урал» один из горожан, застройщиком планируемого микрорайона на берегу озера Чебаркуль является ООО СЗ «Жилгражданстрой» (Чебаркуль). В компании уточнили, что сейчас ведут строительство жилых домов только в 3-м микрорайоне Чебаркуля: в границах улиц Карпенко — 9 Мая — Октябрьская — Крылова — Мичурина.

О планах по застройке берега Чебаркуля было заявлено еще в 2017 году. Тогда был представлен проект городской застройки на площади 30 га в пределах улиц Больничная и Колхозная, который являлся частью южноуральского туристического кластера «Синегорье». На территории планировалось разместить свыше десятка многоэтажных и малоэтажных домов, детский сад, спортивно-развлекательный комплекс, в составе которого будут конноспортивная школа, школа парусного спорта, экстрим-парк, гостиница, пляжи, парковая зона, этнографический музей «Крепость при озере Чебаркуль», метеоритная стела и иные объекты. Также на участке предполагалось строительство автодорог, линий электропередачи, сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Проект рассматривался на публичных слушаниях, в ходе которых горожане раскритиковали проект, высказав опасения, что он негативно отразится на состоянии окружающей среды. В 2016 году администрация Чебаркуля подписала договор о застройке территории с победителем торгов — ООО СЗ «Жилгражданстрой». Недовольные планируемой застройкой жители Чебаркуля направили обращения к президенту и генпрокурору РФ. Впоследствии проект был заморожен.

Михаил Бычков