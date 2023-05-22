Известный пермский политтехнолог трудоустроится в администрации центрального района Перми

Как стало известно «Ъ-Прикамье», новым замглавы Ленинского района Перми, курирующим социальную сферу, станет Анастасия Хорошева. Источник в управе подтвердил «Ъ-Прикамье», что она оформляется на работу.

Ранее это должность занимала Оксана Полторак. В начале года она перешла на работу в департамент образования города. Последние несколько месяцев обязанности замглавы района исполняет Ирада Гусейнова.

До последнего времени Анастасия Хорошева занимала пост помощника депутата Госдумы РФ Игоря Шубина. Однако она известна в Перми как политтехнолог, вышедший из консалтингового агентства «Площадь круга».