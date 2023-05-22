Сотрудники Credit Suisse готовят иск к регулятору Швейцарии из-за отмены бонусов

Тысячи сотрудников банка Credit Suisse готовы присоединиться к коллективному иску против банковского регулятора Швейцарии (FINMA) из-за потери примерно $400 млн в качестве бонусов, сообщает The Financial Times.

Речь идет о системе вознаграждений, введенной в Credit Suisse в 2014 году. Тогда руководство предложило сотрудникам управляющего звена вкладывать деньги, обещая им взамен бонусные выплаты. Получить бонус можно было не ранее чем через три года после инвестирования средств. Размер бонусов обычно составлял 10–15% от общей суммы премий, получаемых менеджерами банка. Кроме того, дважды в год менеджеры получали проценты по своим вложениям. В 2021 году этой схемой воспользовались более 5 тыс. сотрудников Credit Suisse.

В рамках сделки по спасению Credit Suisse, бонусные выплаты менеджерам должны были сохраниться — на этом изначально настаивало руководство Credit Suisse на переговорах с FINMA. Однако три недели назад сотрудникам банка сообщили, что бонусные выплаты были аннулированы.

На данный момент юристам неясно, могут ли сотрудники Credit Suisse присоединиться к искам, поданным против FINMA кредиторами, или им нужно будет подавать отдельный иск, сообщают источники FT. «С нами связались менеджеры Credit Suisse со всего мира, чтобы узнать, как мы могли бы им помочь,— сказал один из собеседников газеты.— Между этими двумя делами есть много пересечений, но они не совсем совпадают».

О том, как банк Credit Suisse превратился из столпа швейцарской экономики в ее главную головную боль, читайте в материале «Вся Швейцария в страшном смятенье».

Кирилл Сарханянц