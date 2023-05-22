«Ночь музеев» в Нижегородской области посетили 254 тысячи человек

Акция «Ночь музеев» в Нижегородской области собрала 254 тыс. посетителей, сообщил заместитель губернатора Олег Беркович. Это максимальное количество посетителей, участвовавших в акции в Нижегородской области онлайн и оффлайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Второй год подряд погода проверяет любовь нижегородцев к искусству. И вновь проигрывает. Только на площадки кремля пришло 20,6 тыс. человек!»— написал Олег Беркович.

«Ночь музеев» прошла в субботу, 20 мая. В Нижегородской области в акции участвовали более 80 площадок. Для зрителей провели концерты, мастер-классы, пленэры, лекции и экскурсии.

Анастасия Еремина