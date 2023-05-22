Пермь посетит известный автомобильный дизайнер

В форуме «Дни пермского бизнеса», который состоится 23–24 мая в выставочном центре PermExpo, примет участие известный автомобильный и промышленный дизайнер Владимир Пирожков. Как сообщили в пресс-службе компании VERRA, по приглашению которой дизайнер посетит форум, господин Пирожков станет хедлайнером площадки «Промышленный дизайн», и проведет мастер-класс «Дизайн будущего. Как создавать грядущее?».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Владимир Пирожков — президент Центра промышленного дизайна и инноваций «АстраРосса дизайн», почетный член-корреспондент Российской академии художеств. Под руководством господина Пирожкова были разработаны элементы фирменного стиля нового пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, дизайн факелов эстафет Олимпийского и Паралимпийского огня XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а также концепт-модель возвращаемого пилотируемого корабля «Русь», представленного на МАКСе. Футуролог, работая старшим дизайнером в европейском дизайн-центре Toyota в Ницце, участвовал в создании моделей Yaris, Auris, Corolla, Avensis и концепт-каров MTRC и UUV.