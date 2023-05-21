«Спартак» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» победили столичный ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Открытие банк — Арена» встреча завершилась со счетом 2:1. Во втором тайме у обеих команд было удалено по футболисту за неспортивное поведение.

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Голы забили: Промес (43, 90) — Медина (37).

В турнирной таблице «Спартак» с 53 очками занимает 3-е место. ЦСКА с 54 очками располагается на 2-й позиции.

В следующем туре «Спартак» в домашнем матче сыграет с «Пари Нижний Новгород» 28 мая. ЦСКА в гостях встретится с «Краснодаром» 27 мая.

Мария Федотова