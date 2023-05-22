В селе Темясово прошел сход против геологоразведки на хребте Ирендык

Народный сход состоялся в минувшие выходные в селе Темясово в Баймакском районе Башкирии. Как сообщил «Ъ-Уфа» один из организаторов мероприятия Ильсур Ирназаров, участие в нем приняли около 7 тыс. человек, в числе которых местные жители, а также приехавшие из других районов республики и других регионов. На сходе присутствовал вице-премьер Башкирии Азамат Абдрахманов, министр природопользования и экологии Нияз Фазылов, замначальника Приволжскнедра Алексей Грицук.

Главным вопросом стали предстоящие геологоразведочные работы на хребте Ирендык. Республиканские власти и муниципалитет подчеркивают, что речь идет лишь об инвентаризации запасов полезных ископаемых — залежей марганца. Работы по федеральному заданию должна провести екатеринбургская «Уральская геологосъемочная экспедиция». При этом добыча полезных ископаемых не планируется, речь идет лишь об изучении недр, изъятии единичных образцов методом неглубокого бурения. Однако местные жители опасаются, что по итогам этих исследований начнется разработка карьеров.

Сход прошел на законных основаниях — за 12 дней организаторы уведомили о нем муниципальную администрацию, за четыре дня до мероприятия получили согласование. При этом местные власти дали разрешение на проведение собрания, решения которого имеют рекомендательный характер и не обязательны к исполнению. Поэтому приехавшие в Темясово участники публичного мероприятия проголосовали за проведение именно схода.

Участники мероприятия приняли решение запретить проводить геологоразведочные работы.

Деятельность недропользователей стала причиной постоянного недовольства жителей Баймакского района. Компании раскапывают огромные карьеры, уничтожая пложородный почвенный слой, не проводят рекультивацию и нарушают природоохранное законодательство и законодательство в сфере добычи полезных ископаемых.

Ранее жители деревни Ишмурза в Баймакском районе провели сход, по результатам которого выбрали нового главу сельсовета и старосту. Причиной этого стали планы «Евразийской горнопромышленной компании» начать геологоразведку на участке вблизи села.

В самом муниципалитете итоги таких выборов не признают.

Наталья Балыкова

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