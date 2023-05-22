Hurriyet: экс-кандидат в президенты Турции объявит о поддержке Эрдогана во втором туре выборов

Газета Hurriyet со ссылкой на источники пишет, что, сегодня, 22 мая, бывший кандидат на пост президента Турции от альянса Ata Синан Оган сегодня, 22 мая, объявит о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. По данным издания, господин Оган также озвучит договоренности, которых удалось достичь по итогам переговоров с действующим президентом Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Он заявит, что не будет поддерживать Кылычдароглу (кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.— "Ъ"), поскольку тот поддерживает террористические организации»,— пишет обозреватель газеты Абдулькадир Сельви со ссылкой на свой источник.

По информации издания, Реджеп Тайип Эрдоган провел личную встречу с Синаном Оганом. Переговоры длились около часа. Согласно данным автора материала, результаты встречи устроили обе стороны.

Кроме объявления о поддержке действующего президента Турции Синан Оган также представит пункты соглашения, которое было достигнуто по итогам встречи с господином Эрдоганом. Среди них — неизменность первых четырех статей Конституции; борьба против всех видов террористических организаций; постепенная депортация просителей убежища; развитие экономической политики в соответствии с международными рынками и большая гибкость в политике процентных ставок.

По результатам первого тура выборов Синан Оган получил поддержку 5,17% избирателей. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов. Главный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Турции третий не лишний».

Милена Костерева