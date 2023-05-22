Порядка 3 тысяч жителей Удмуртии трудоустроили на дополнительно открытые рабочие места

По итогам первого квартала 2023 года численность работников списочного состава крупных и средних организаций Удмуртии составила 357,9 тыс. человек. При этом более четверти жители трудили в организациях обрабатывающих производств, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Почти 3 тыс. человек трудоустроили на дополнительно введенные рабочие места. Это в 2 раза больше, чем по итогу четвертого квартала 2022 года.

Однако в январе-марте этого года в крупные и средние организации Удмуртии требовалось 16,3 тыс. человек. Это на 6,7% больше показателя предыдущего квартала. Наибольшую потребность в работниках испытывали обрабатывающие производства — 20% от общего числа вакансий, а также организации в области государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения — 16%, здравоохранения и социальных услуг — 11%, образования — 9%.