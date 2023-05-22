К обналичке подошли с милосердием

Дорогомиловский суд Москвы огласил приговор уроженцам Дагестана Мураду Кульчиеву и Элине Байрамовой — участникам организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконной банковской деятельностью. Как было установлено в суде, вместе с другими 13 уже осужденными сообщниками они обналичили в 2014–2016 годах около 24 млрд руб. Подсудимые отрицали вину. Суд приговорил Мурада Кульчиева к 7,5 года колонии общего режима, а Элину Байрамову к 6,5 года условно с испытательным сроком пять лет. Осужденные, для которых прокуратура просила 13 и 12 лет колонии, поблагодарили суд за проявленное милосердие.

В прошедших накануне прениях прокурор напомнила, что дело в отношении Мурада Кульчиева и Элины Байрамовой было выделено из «большого» дела, в котором фигурировали 13 «обнальщиков», осужденных Дорогомиловским судом столицы еще в мае 2019 года. Среди прочих сроки тогда получили организаторы ОПС — уроженцы Чечни и Дагестана Асан Мамаев, Люб Вайферт, Ахмат Мамаев, Осман Хаманаев и Руслан Юсупов.

Как говорилось в материалах дела, согласно организованной злоумышленниками преступной схеме, деньги по подложным договорам из Москвы переводились в Чечню или Дагестан, где обналичивались в местных банках, а затем их доставляли обратно в столицу.

В криминальном бизнесе, отметила прокурор, были задействованы около четырех десятков подконтрольных фигурантам компаний, в итоге ОПС с 2014 по 2016 год сумело обналичить около 24 млрд руб. При этом его участники получили не менее 240 млн руб. в качестве комиссионных, которые потратили на личные нужды.

Мурада Кульчиева и Элину Байрамову, в отличие от других их подельников, в 2017 году задержать не удалось. Господин Кульчиев был объявлен в розыск. Правоохранители нашли и задержали его в 2019 году. Обвиняемого отправили в СИЗО. Узнав о его аресте, в следственный департамент МВД России явилась и госпожа Байрамова. С учетом добровольной явки женщину не стали брать под стражу, ограничившись в отношении нее запретом определенных действий.

В своей речи прокурор отметила также, что расследование «большого» дела продолжается, поскольку следственные действия еще ведутся в отношении двух предполагаемых «инкассаторов», занимавшихся транспортировкой наличности в столицу.

Гособвинитель попросила суд признать подсудимых Кульчиева и Байрамову виновными по ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (незаконная банковская деятельность и участие в преступном сообществе) и приговорить их соответственно к 13 и 12 годам колонии общего режима, а также уплате штрафов — по 1,5 млн руб. с каждого.

В свою очередь, адвокаты Николай Христофоров и Татьяна Кузьменко доказывали в суде, что следствие неверно квалифицировало действия их подзащитных, вменив им в вину одновременно и незаконную банковскую деятельность в «составе организованной группы», а также в составе преступного сообщества. Также, по мнению защиты, была неверно определена подсудность рассмотрения дела. По словам адвокатов, последний раз деньги переводили в Чеченскую Республику, а значит, и судить членов ОПС, в том числе Кульчиева с Байрамовой, должны были там.

Кроме того, утверждали господин Христофоров и госпожа Кузьменко, следствие неправильно подсчитало сумму обналиченных средств, которую инкриминировало подсудимым. Адвокаты сообщили суду, что провели собственное расследование и установили, что на счетах подконтрольных господину Кульчиеву фирм было аккумулировано 500 млн руб. При этом, уверяли защитники, следствие не доказало, что данные средства были получены с целью обналичивания, а не за поставку товаров. При этом защита отметила, что никто из десяти граждан, предположительно, пользовавшихся услугами «обнальщиков» Кульчиева и Байрамовой, не дал показаний в отношении них. Лишь один из них признал сам факт обналичивания, но в суде никого из десяти клиентов «обнальщиков» не допросили.

Адвокаты также заявили, что их подзащитные ни от кого не скрывались, проживая по своим адресам, где и были зарегистрированы. «К ним домой вообще никто не наведывался,— заявлял адвокат подсудимого Кульчиева Николай Христофоров.— Но спустя пару лет после возбуждения дела оперативники решили проверить адрес моего подозреваемого, и тот был задержан!»

В итоге председательствующая на процессе Галина Таланина посчитала возможным приговорить госпожу Байрамову к условному сроку, не налагая на нее штрафа. Господин Кульчиев получил 7,5 года колонии общего режима и оштрафован также не был. С учетом того что его срок отсчитывается с момента задержания, в марте 2019 года, а день пребывания в СИЗО будет приравнен к полутора дням колонии, он в самом ближайшем времени может просить об условно-досрочном освобождении.

Услышав приговор, осужденные поблагодарили судью за проявленное милосердие. А пришедшая со своими родными госпожа Байрамова даже расплакалась в зале. Адвокаты заявили, что вряд ли будут обжаловать столь мягкие приговоры.

Алексей Соковнин