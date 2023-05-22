4,7 процента годовых составила средняя ставка по проектному финансированию в первом квартале, следует из данных ЦБ. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года процент по кредитам для застройщиков под возведение многоквартирных домов вырос на 0,3 пункта, по сравнению с таким же периодом прошлого года — на 0,6 пункта. Связано это со снижением покрытия задолженности застройщиков средствами покупателей квартир, хранящимися на эскроу-счетах (81% против 84% в четвертом квартале 2022 года). Оно, в свою очередь, произошло из-за снижения спроса на жилье в январе—феврале и замедления притока средства граждан. За первый квартал на счета эскроу поступило 804 млрд руб. против 851 млрд руб. кварталом ранее.