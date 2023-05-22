Неснижаемый остаток

Конституционный суд (КС) предлагает назначить ответственных за доработку законопроектов, которые были подготовлены во исполнение его решений, но впоследствии отклонены Госдумой. Такое предложение содержится в информационно-аналитическом отчете секретариата суда, из которого следует, что число ожидающих исполнения решений не снижается и осталось на уровне прошлого года, а некоторые постановления ожидают исполнения уже более десяти лет. Депутаты объясняют, что виной всему не столько низкая исполнительская дисциплина самой Думы, сколько объективные трудности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По состоянию на 25 апреля 2023 года исполнению подлежат 48 постановлений КС, следует из аналитического отчета (.pdf), подготовленного секретариатом суда и размещенного на сайте КС. По сравнению с прошлым годом количество неисполненных решений не уменьшилось, хотя федеральный законодатель достаточно оперативно реагировал на вновь принимаемые постановления, отмечается в документе: из принятых в 2022 году 27 постановлений, которые предполагают изменение правового регулирования, исполнено уже девять, законопроекты во исполнение еще 11 постановлений внесены в Госдуму.

В общей сложности в прошлом году во исполнение постановлений КС было принято 20 законов. Это не уступает показателям предшествующего года, но и КС закончил прошлый год с рекордными за свою 30-летнюю историю показателями: он принял 59 постановлений, 22 из которых содержали предписание о необходимости правового регулирования (в 2022 году было 55 постановлений с 24 предписаниями). В то же время, отмечается в отчете, многие решения КС были связаны не столько с пробелами в законах, сколько с необходимостью корректировки правоприменительной практики, которая и привела в результате к нарушению прав граждан,— это КС пришлось делать в 31 решении.

Основная проблема, отмечает секретариат суда, связана с исполнением постановлений, принятых ранее 2019 года: таких сейчас 12, причем самое старое датируется 2010 годом. Согласно регламенту Госдумы, законопроекты во исполнение постановлений КС должны включаться в программу законопроектной работы нижней палаты на текущую сессию и подлежат первоочередному рассмотрению. Однако на практике, если рассмотрение соответствующего законопроекта по каким-либо причинам было отложено, то возвращение к работе над ним нередко затягивается на неопределенный срок, в некоторых случаях — на годы, отмечают в секретариате суда. В итоге за 2021 и 2022 годы не был принят ни один федеральный закон, направленный на исполнение решений КС, принятых ранее 2019 года. А соответствующие законопроекты находятся порой без движения на различных стадиях рассмотрения депутатами. Сохраняется и проблема решений, законопроекты во исполнение которых были внесены Госдумой, а затем отклонены: механизм, который позволил бы законодателю вернуться к этому вопросу, отсутствует.

В качестве примера секретариат КС приводит принятое в 2019 году постановление по жалобе «детей ГУЛАГа», в котором суд защитил право детей репрессированных на получение жилья в том городе, где их родители жили до ареста. Работа над законом во исполнение этого решения затянулась: он был внесен в Думу в 2020 году, но до сих пор находится в процессе обсуждения, напоминают в КС. Так и не дождавшись решения своего вопроса, заявители пожаловались на бездействие Госдумы в Верховный суд, но тот отказался рассматривать иск. Тогда жертвы репрессий оспорили в КС сам закон о КС, а также положения Кодекса административного судопроизводства и думского регламента, указа, что все эти нормы «допускают уклонение Госдумы» от работы по изменению законов. Однако КС эту жалобу рассматривать тоже не стал. «Тем самым выражена позиция, согласно которой инструментарий обжалования бездействия Государственной думы не применим для решения вопроса о принятии федерального закона, в том числе во исполнение постановления Конституционного суда»,— отмечает секретариат КС. Но при этом добавляет, что проблема с законопроектами, которые были внесены, а потом в силу каких-то причин отклонены Госдумой, все-таки требует решения на законодательном уровне — например, нормативного закрепления вопроса об исполнителе, ответственном за разработку нового законопроекта, и сроках его подготовки.

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия») находит такое предложение вполне разумным. Это поможет не только решить судьбу отклоненных законопроектов, но и разобраться с решениями, исполнение которых затормозилось, отмечает он. Если предусмотреть, например, что после отклонения законопроекта правительство должно через полгода внести его повторно, то депутаты смогут более активно работать с такими инициативами, уверен единоросс: «Пусть эта инициатива непроходная, но мы будем знать, что в случае ее отклонения есть ответственное лицо, которое доработает законопроект. А полгода — вполне достаточный срок, чтобы подготовить обоснованные предложения».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ) считает, что нередко причиной неисполнения решений КС становится сам суд, который бывает в них «явно не прав» и тем самым ставит в тупик и правительство (оно тоже не всегда укладывается в установленный законом срок), и депутатов. Поэтому коммунист намерен в будущем вместе с коллегами инициировать поправки, которые позволили бы пересматривать решения КС. Например, это мог бы делать сам суд, но по инициативе очень ограниченного круга лиц — таких как президент, правительство, большинство депутатов Госдумы или членов Совета федерации, поясняет господин Синельщиков.

Анастасия Корня