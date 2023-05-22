Обоюдоострая критика

Суд в ХМАО рассмотрел дело местного жителя Ивана Чистякова, который порезал ножом двух человек. Мужчину приговорили к реальному сроку с учетом смягчающих обстоятельств — одним из таких обстоятельств стали высказывания потерпевших, выражавшие негативную оценку специальной военной операции. Ранее потерпевшие были оштрафованы за дискредитацию армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Судья Радужнинского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Студеникина приговорила к двум годам четырем месяцам колонии общего режима местного жителя Ивана Чистякова, который ножом нанес удары двум знакомым за критику ими специальной военной операции (СВО). Приговор был оглашен 16 мая. Мужчину признали виновным в умышленном причинении легкого и тяжкого вреда здоровью с применением оружия по п. «в» ч. 2 ст. 115, п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Согласно материалам дела, размещенным на сайте суда, вечером 18 октября 2022 года компания мужчин употребляла алкоголь. В ходе разговора двое из них — Вадим Бубнов и Сергей Сергеев — стали «в грубой форме высказываться на счет проведения СВО». В частности, они высказывали свое несогласие с решением о вводе российских вооруженных сил на территорию Донбасса в 2022 году, а также сожаления по поводу гибели мирных жителей. Господин Сергеев выкрикивал украинские лозунги, а господин Бубнов допустил неблагоприятный для России исход СВО. Именно после этого Иван Чистяков взял со стола хозяйственный нож и нанес им несколько ударов в голову и поясницу Сергею Сергееву (суд оценил вред здоровью как легкий), а затем Вадиму Бубнову в область груди, плеча и бедра (по мнению суда, причинил тяжкий вред здоровью).

На судебном заседании Иван Чистяков признал вину и раскаялся. При вынесении приговора суд учел наличие у него малолетнего ребенка, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка-инвалида и отца с инвалидностью первой группы. Еще одним смягчающим обстоятельством суд счел «противоправность поведения» потерпевших, которые «публично дискредитировали использование ВС РФ при проведении специальной военной операции», что и стало поводом совершения преступлений Иваном Чистяковым. Отметим, Сергея Сергеева и Вадима Бубнова в конце ноября 2022 года Радужнинский городской суд признал виновными по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Им назначили штрафы в размере 30 тыс. руб. каждому. Как уточняется в материалах дела, свою вину они не признали.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург