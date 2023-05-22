Туристы мелко плавают

Возникший в прошлом году всплеск интереса к речным круизам по России начал замедляться перед этим летним сезоном. Продажи круизов на это лето выросли на 10–15% год к году против прироста на 35% в прошлом сезоне. Нарастившие число занятых в круизах по РФ судов операторы уже столкнулись со сложностями с загрузкой части флота, но снижать стоимость туров бизнес пока не готов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Темп роста спроса на речные круизы замедлился. По оценкам гендиректора «Инфофлота» Андрея Михайловского, число бронирований на лето превышает прошлогоднее на 10–15%, а в 2022 году количество отправившихся в круизы россиян выросло на 35%, до 320 тыс. человек. Текущая динамика сохранится до конца года, ожидает он. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что за счет активного спроса в период раннего бронирования число проданных круизов выросло на 15% год к году, а текущие продажи остаются примерно на прошлогоднем уровне. Заместитель гендиректора по развитию «Водоходъ» Илья Суховольский говорит, что его компания планирует в этом сезоне обслужить 138 тыс. туристов, что на 14% больше, чем годом ранее.

Сдержанный рост рынка господин Михайловский связывает с отказом от туристического кешбэка, но отмечает остающийся органический рост спроса на круизы. На динамике спроса также могло сказаться восстановление выездного турпотока. По подсчетам Ассоциации туроператоров России на базе данных погранслужбы ФСБ, в первом квартале россияне совершили 2,47 млн поездок по 20 ключевым туристическим направлениям. Год к году показатель вырос на 90%, оставшись на 11% ниже уровня первого квартала 2019 года.

Замедление динамики спроса на круизный отдых совпало с увеличением флота. По оценкам «Водохода», сейчас с российскими туристами работают 103 теплохода — на 17 судов больше, чем годом ранее. До пандемии COVID-19 треть рынка занимали интуристы и некоторые суда ориентировались только на них, отмечает Андрей Михайловский. Теперь, говорит он, на теплоходах «есть свободные места», а годом ранее на май—июнь суда были полностью заполнены. Илья Суховольский считает, что предложение круизов может превысить спрос на определенных направлениях.

Владелец «Донинтурфлота» Михаил Ковалев говорит о сложностях с загрузкой из-за увеличения объема предложения. «Многие туристы еще не знают продукт, а программа у всех примерно одинаковая»,— отмечает он. На компанию, продолжает бизнесмен, негативно влияет и ограниченная работа аэропорта Ростова-на-Дону, из-за чего попасть в город для отправления в круиз можно только на поезде или автотранспорте. О возобновлении потока иностранных гостей на круизных направлениях речи пока не идет. Андрей Михайловский говорит, что существует небольшое количество летних бронирований от групп из Китая, но операторы работают с ними в общем потоке, не выделяя отдельные суда. Сергей Ромашкин отмечает, что спрос туристов из азиатских стран на речные круизы в целом ограничен: этот вид отдыха в России традиционно больше привлекал гостей из Европы.

Другим сдерживающим спрос фактором Михаил Ковалев считает сравнительно высокую стоимость круизов. По подсчетам «Инфофлота», цена одного круизного дня в регионах начинается от 5,5 тыс. руб., в Москве и Санкт-Петербурге — от 7,5 тыс. руб. За год цены выросли на 10–12% в основном из-за увеличения расходов, замечает Андрей Михайловский. «Только зарплата у нас за год выросла в среднем на 35%, людей не хватает, и сотрудников нужно удерживать»,— добавляет господин Ковалев. По его словам, возможности для снижения цен в таких условиях у операторов ограниченны.

Сергей Ромашкин уточняет, что итоговая стоимость круизов сильно разнится. Если трехдневный круиз по маршруту Москва—Углич—Мышкин—Москва доступен за 16–17 тыс. руб., то стоимость 18-дневного круиза в Астрахань начинается от 130–140 тыс. руб., говорит он. Илья Суховольский называет самыми востребованными внутри страны на лето круизы из Москвы до Санкт-Петербурга и обратно, на Соловецкие острова, на Валаам, по «Золотому кольцу», а также короткие путешествия из Москвы — в Тверь, Мышкин, Рыбинск и Углич.

Александра Мерцалова