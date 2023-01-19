Российские туристы задумались о речном

Увеличившийся на 40% спрос со стороны российских туристов на круизы внутри страны может привести к восстановлению этого рынка в наступившем году до объемов, что были до кризиса. Это может произойти даже при отсутствии интуристов, на которых ранее приходилось более трети спроса. Вслед за ростом популярности этого вида отдыха может повысится стоимость водных путешествий на 10–15%, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Продажи круизов на предстоящий сезон в рамках раннего бронирования выросли на 40% год к году, следует из данных «Круиз. Онлайн». Заместитель гендиректора по развитию «Водоходъ» (оператор водных туров) Илья Суховольский отмечает прирост продаж речных круизов в этом году на 20%. Гендиректор «Инфофлота» Андрей Михайловский говорит, что темпы продаж на предстоящий сезон превосходят прошлогодние на 25–30%.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заметил рост на 90% спроса на круизы по итогам акции раннего бронирования в ноябре—декабре. Аналогичная динамика сохраняется и в январе, говорит он. Это более заметный рост, чем в целом на туррынке, где продажи увеличились на 25–30%, добавляет эксперт.

В «Круиз. Онлайн» ожидают, что в этом году общий поток участников круизов по России превысит докризисный 2019 год. Илья Суховольский тоже ждет, что отрасль в этом году может приблизиться к допандемийным значениям. Он приводит в пример 2018 год, когда в круизы «Водохода» отправились 130 тыс. человек, из которых 36% были иностранцами. В 2022 году поток составил 120,2 тыс. человек — это преимущественно россияне. Господин Михайловский указывает, что если в 2019 году в круизы по стране ездили 300–350 тыс. россиян, то в этом году поток может увеличиться до 550–600 тыс.

Андрей Михайловский считает важным фактором роста продаж увеличение объема предложения, указывая, что за последние три года на внутренний рынок вышли 15 судов, ранее работавших только с иностранными гостями. Кроме того, продлены сроки навигации. «Ранее суда преимущественно отправлялись в затон в конце сентября из-за низкого спроса, а в прошлом году последний рейс был осуществлен 18 ноября»,— поясняет эксперт. Господин Михайловский обращает внимание и на рост числа турагентов, добавивших круизы по стране в свой ассортимент.

Сергей Ромашкин считает, что около 20% клиентов круизных компаний — это туристы, ранее ездившие в аналогичные поездки за рубежом. Второй точкой роста эксперт называет наблюдающийся сейчас в туристическом сегменте в целом дефицит идей: «Лишившись возможности ездить за рубеж, туристы активно пробуют новые форматы отдыха». В пользу этой теории, по словам господина Ромашкина, говорят омоложение аудитории и увеличение числа детей на рейсах. Круизный отдых предполагает формат «все включено», это близко российским туристам, добавляет он.

Средний чек на бронирование круиза на предстоящее лето, по оценкам «Круиз. Онлайн», сейчас составляет 100 тыс. руб. За год рост составил 29%. Но аналитики предполагают, что итоговый рост на предложения внутри страны будет до 15% за счет инфляции и повышения цен на нефтепродукты. Текущая динамика во многом связана с бронированием более дорогих предложений, в частности круизов из Сочи в Турцию.

Господин Михайловской указывает, что стоимость круизного дня сейчас начинается от 5–5,5 тыс. руб., за год показатель вырос на 10–15%. В «Водоходе» годовой прирост оценивают в 6%.

Объем зарубежных круизных предложений для массовых российских путешественников ограничен. Помимо поездок в Турцию, по словам Андрея Михайловского, пользуются спросом круизы по Персидскому заливу и Красному морю. В «Водоходе» отмечают, что интерес к зарубежным круизам в безвизовые страны сохраняется на высоком уровне.

Самыми продаваемыми круизными направлениями внутри страны Сергей Ромашкин называет маршруты по Волге и Русскому Северу. В «Водоходе» говорят, что наиболее востребованы круизы из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, на Валаам из Санкт-Петербурга, из Москвы в Тверь, Мышкин, Рыбинск и Углич. Также в топе круизы по «Золотому кольцу» и в Татарстан.

Александра Мерцалова