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Сажайте, вдруг вырастет

Евгения Милова о светской жизни

Минувшая светская неделя завершилась посадками. Этот ежегодный заход к субботнику или воскреснику (год на год не приходится) в рамках фестиваля «Черешневый лес» окончательно утратил статус шутки. Посмеялся бы тут, возможно, только профиль Феликса Дзержинского на знаке «Почетный динамовец» на пиджаке Павла Астахова, но до этого окружающая гофманиана пока не дошла.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я динамовец в третьем поколении. Дедушка служил в ОГПУ, отец — в милиции. И когда Владимир Проничев был председателем общества "Динамо", он меня наградил»,— бегло пересказал господин Астахов историю семьи. Тут к музею подъехал автобус с футболистами «Динамо». Их пошли встречать всей Bosco-семьей под предводительством Михаила Куснировича, усиленного мегафоном. Им же господин Куснирович усилил футбольную команду Ириной Родниной и Гульнарой Пеньковой (хотя бы на время группового фото). Госпожа Роднина действительно работала раньше тренером в «Динамо», однако менеджерское решение господина Куснировича все же было неочевидным: в прошлом году госпожа Роднина сама призывала закрыть футбольные клубы, «если они за 30 лет не научились зарабатывать». Но тут все объединились в желании поскорее посадить деревца. Причем спортсменов (во главе с бывшим министром спорта Павлом Колобковым) повели сажать направо, а всех остальных — налево. В итоге все почти смешались, но количество лунок и лопат всех рассудило и развело.

Помимо посадок на прошлой неделе была премьера сериала «Балет» Евгения Сангаджиева, а пару дней спустя — еще и открытие посвященного сериалу корнера в ЦУМе. Рассказывая на премьере о сложностях, с которыми пришлось столкнуться режиссеру и продюсерам Алексею Киселеву и Сергею Бондарчуку, авторы все-таки были необычайно корректны и не вдавались в детали съемок и пересъемок. Чтобы понимать масштабы сделанного, надо помнить хотя бы, что в репертуаре Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко есть одноактный балет, созданный хореографом Владимиром Варнавой для съемок — и это лишь одна из пяти полноценных постановок.

Также о стратегическом партнерстве объявили девелопер MR Group и Театр на Бронной. Они это сделали элегантно: в фойе второго этажа театра появились столы с наушниками. Говорят, именно в фойе предпочитал проводить худсоветы Анатолий Эфрос. И в наушниках транслируют стенограмму одного такого худсовета, озвученную актерами. Причем стенограммы будут меняться — нынешняя посвящена как раз вопросам оформления театра. Так что можно сверить, насколько сообразно идеям Эфроса действовали господин Богомолов и директор театра Елена Мироненко во время недавнего ремонта.

Другое чрезвычайно элегантное событие, связанное со строительством и в перспективе ремонтом, состоялось в ресторане Lila на Сретенке. Девелоперская компания Hutton совместно с V2 Group представила проект Duo, который находится вовсе не на Сретенке, а на Софийской набережной. Двухсотлетнюю историю здания, которому предстоит превратиться из достопримечательности в клубный дом класса de luxe, пропели и прочитали актеры мастерской Виктора Рыжакова во время приветственного коктейля. Затем художественную составляющую усилило выступление Данилы Козловского с пьесой «Дом», ласкающей слух любого девелопера: в произведении речь идет о том, как решается мужчина на покупку дома. Действительно, кроме главы Hutton Ильи Давыдика, Виктора Фоминых и Виталия Грознова на ужине были Артем Лейтис, Иван Поландов, Дамир Файзуллин, Эдуард Берман, Юрий Матвеев, Мария Литинецкая и другие ключевые представители индустрии. Кроме них к ужину были приглашены Маргарита Пушкина, Кристина Краснянская, Вадим Дымов, Алёна Долецкая, Андрей Малахов, Александра Лекомцева, Дмитрий Ханкин и другие ключевые участники и поклонники арт-бизнеса. Стены бывшего Кокоревского подворья явно не останутся пустыми.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Фотогалерея

Светская хроника

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Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак (справа) на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет»

Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак (справа) на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Валерий Сюткин (слева) и главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Марк Курцер на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет» в Театре на Бронной

Певец Валерий Сюткин (слева) и главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Марк Курцер на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет» в Театре на Бронной

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Ксения Собчак на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет»

Телеведущая Ксения Собчак на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: директор Театра на Бронной Елена Мироненко, генеральный директор театральной премии «Золотая маска» Мария Ревякина и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет»

Слева направо: директор Театра на Бронной Елена Мироненко, генеральный директор театральной премии «Золотая маска» Мария Ревякина и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет»

Главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Алена Долецкая (слева) и директор бутика Cartiеr Татьяна Торчилина на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет»

Журналист Алена Долецкая (слева) и директор бутика Cartiеr Татьяна Торчилина на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Леонид Ярмольник на церемонии посадки черешневого леса в Петровском парке на аллее «Динамо» в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес»

Актер Леонид Ярмольник на церемонии посадки черешневого леса в Петровском парке на аллее «Динамо» в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия на церемонии посадки черешневого леса в Петровском парке

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия на церемонии посадки черешневого леса в Петровском парке

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Ресторатор Антон Табаков (слева) и актер Леонид Ярмольник на церемонии посадки черешневого леса в Петровском парке

Ресторатор Антон Табаков (слева) и актер Леонид Ярмольник на церемонии посадки черешневого леса в Петровском парке

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос с супругой Ольгой на церемонии посадки черешневого леса в Петровском парке

Директор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос с супругой Ольгой на церемонии посадки черешневого леса в Петровском парке

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сенатор Александр Карелин с супругой Ольгой и дочерью Василисой на Открытом фестивале искусств «Черешневый лес»

Сенатор Александр Карелин с супругой Ольгой и дочерью Василисой на Открытом фестивале искусств «Черешневый лес»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов (в центре) с сыном Алексеем на Открытом фестивале искусств «Черешневый лес»

Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов (в центре) с сыном Алексеем на Открытом фестивале искусств «Черешневый лес»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Постановщик шоу по фигурному катанию Илья Авербух с супругой Елизаветой Арзамасовой на Открытом фестивале искусств «Черешневый лес»

Постановщик шоу по фигурному катанию Илья Авербух с супругой Елизаветой Арзамасовой на Открытом фестивале искусств «Черешневый лес»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на Открытом фестивале искусств «Черешневый лес»

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на Открытом фестивале искусств «Черешневый лес»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Светская дама Нина Галицкая (слева) и супруга генерального директора «Мегафона» Хачатура Помбухчана Елена на презентации проекта Dualistic Performance «Дом» в ресторанном особняке Lila

Светская дама Нина Галицкая (слева) и супруга генерального директора «Мегафона» Хачатура Помбухчана Елена на презентации проекта Dualistic Performance «Дом» в ресторанном особняке Lila

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Телеведущий Андрей Малахов на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Телеведущий Андрей Малахов на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Слева направо: соосновательница мультидисциплинарного проекта SAMPLE Александра Лекомцева, директор Cosmoscow Маргарита Пушкина и исполнительный директор Еврейского музея Кристина Краснянская на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Слева направо: соосновательница мультидисциплинарного проекта SAMPLE Александра Лекомцева, директор Cosmoscow Маргарита Пушкина и исполнительный директор Еврейского музея Кристина Краснянская на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Художник Алексей Перепелкин на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Художник Алексей Перепелкин на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель совета директоров компании «Дымов» Вадим Дымов и журналист Алена Долецкая (справа) на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Председатель совета директоров компании «Дымов» Вадим Дымов и журналист Алена Долецкая (справа) на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин (слева) и генеральный директор фирмы DP Trading Дмитрий Пинский на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин (слева) и генеральный директор фирмы DP Trading Дмитрий Пинский на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин и журналист Алена Долецкая на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин и журналист Алена Долецкая на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Баскетболистка Екатерина Новосельцева на премьере сериала «Балет» режиссера Евгения Сангаджиева в ЦУМе

Баскетболистка Екатерина Новосельцева на премьере сериала «Балет» режиссера Евгения Сангаджиева в ЦУМе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Балерина Анастасия Винокур на премьере сериала «Балет»

Балерина Анастасия Винокур на премьере сериала «Балет»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Александр Горчилин на премьере сериала «Балет»

Актер Александр Горчилин на премьере сериала «Балет»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Режиссер Евгений Сангаджиев (слева) на премьере своего сериала «Балет»

Режиссер Евгений Сангаджиев (слева) на премьере своего сериала «Балет»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: режиссер Евгений Сангаджиев, актер Владимир Варнава и продюсер Алексей Киселев на премьере сериала «Балет»

Слева направо: режиссер Евгений Сангаджиев, актер Владимир Варнава и продюсер Алексей Киселев на премьере сериала «Балет»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Режиссер Ксения Андрианова на премьере сериала «Балет»

Режиссер Ксения Андрианова на премьере сериала «Балет»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Маруся Фомина на премьере сериала «Балет»

Актриса Маруся Фомина на премьере сериала «Балет»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак (справа) на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Валерий Сюткин (слева) и главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Марк Курцер на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет» в Театре на Бронной

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Ксения Собчак на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: директор Театра на Бронной Елена Мироненко, генеральный директор театральной премии «Золотая маска» Мария Ревякина и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Алена Долецкая (слева) и директор бутика Cartiеr Татьяна Торчилина на церемонии открытия пространства «Проект Худсовет»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Леонид Ярмольник на церемонии посадки черешневого леса в Петровском парке на аллее «Динамо» в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия на церемонии посадки черешневого леса в Петровском парке

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Ресторатор Антон Табаков (слева) и актер Леонид Ярмольник на церемонии посадки черешневого леса в Петровском парке

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос с супругой Ольгой на церемонии посадки черешневого леса в Петровском парке

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сенатор Александр Карелин с супругой Ольгой и дочерью Василисой на Открытом фестивале искусств «Черешневый лес»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов (в центре) с сыном Алексеем на Открытом фестивале искусств «Черешневый лес»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Постановщик шоу по фигурному катанию Илья Авербух с супругой Елизаветой Арзамасовой на Открытом фестивале искусств «Черешневый лес»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на Открытом фестивале искусств «Черешневый лес»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Светская дама Нина Галицкая (слева) и супруга генерального директора «Мегафона» Хачатура Помбухчана Елена на презентации проекта Dualistic Performance «Дом» в ресторанном особняке Lila

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Телеведущий Андрей Малахов на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Слева направо: соосновательница мультидисциплинарного проекта SAMPLE Александра Лекомцева, директор Cosmoscow Маргарита Пушкина и исполнительный директор Еврейского музея Кристина Краснянская на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Художник Алексей Перепелкин на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель совета директоров компании «Дымов» Вадим Дымов и журналист Алена Долецкая (справа) на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин (слева) и генеральный директор фирмы DP Trading Дмитрий Пинский на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин и журналист Алена Долецкая на презентации проекта Dualistic Performance «Дом»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Баскетболистка Екатерина Новосельцева на премьере сериала «Балет» режиссера Евгения Сангаджиева в ЦУМе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Балерина Анастасия Винокур на премьере сериала «Балет»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Александр Горчилин на премьере сериала «Балет»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Режиссер Евгений Сангаджиев (слева) на премьере своего сериала «Балет»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: режиссер Евгений Сангаджиев, актер Владимир Варнава и продюсер Алексей Киселев на премьере сериала «Балет»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Режиссер Ксения Андрианова на премьере сериала «Балет»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Маруся Фомина на премьере сериала «Балет»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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