Сажайте, вдруг вырастет

Минувшая светская неделя завершилась посадками. Этот ежегодный заход к субботнику или воскреснику (год на год не приходится) в рамках фестиваля «Черешневый лес» окончательно утратил статус шутки. Посмеялся бы тут, возможно, только профиль Феликса Дзержинского на знаке «Почетный динамовец» на пиджаке Павла Астахова, но до этого окружающая гофманиана пока не дошла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я динамовец в третьем поколении. Дедушка служил в ОГПУ, отец — в милиции. И когда Владимир Проничев был председателем общества "Динамо", он меня наградил»,— бегло пересказал господин Астахов историю семьи. Тут к музею подъехал автобус с футболистами «Динамо». Их пошли встречать всей Bosco-семьей под предводительством Михаила Куснировича, усиленного мегафоном. Им же господин Куснирович усилил футбольную команду Ириной Родниной и Гульнарой Пеньковой (хотя бы на время группового фото). Госпожа Роднина действительно работала раньше тренером в «Динамо», однако менеджерское решение господина Куснировича все же было неочевидным: в прошлом году госпожа Роднина сама призывала закрыть футбольные клубы, «если они за 30 лет не научились зарабатывать». Но тут все объединились в желании поскорее посадить деревца. Причем спортсменов (во главе с бывшим министром спорта Павлом Колобковым) повели сажать направо, а всех остальных — налево. В итоге все почти смешались, но количество лунок и лопат всех рассудило и развело.

Помимо посадок на прошлой неделе была премьера сериала «Балет» Евгения Сангаджиева, а пару дней спустя — еще и открытие посвященного сериалу корнера в ЦУМе. Рассказывая на премьере о сложностях, с которыми пришлось столкнуться режиссеру и продюсерам Алексею Киселеву и Сергею Бондарчуку, авторы все-таки были необычайно корректны и не вдавались в детали съемок и пересъемок. Чтобы понимать масштабы сделанного, надо помнить хотя бы, что в репертуаре Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко есть одноактный балет, созданный хореографом Владимиром Варнавой для съемок — и это лишь одна из пяти полноценных постановок.

Также о стратегическом партнерстве объявили девелопер MR Group и Театр на Бронной. Они это сделали элегантно: в фойе второго этажа театра появились столы с наушниками. Говорят, именно в фойе предпочитал проводить худсоветы Анатолий Эфрос. И в наушниках транслируют стенограмму одного такого худсовета, озвученную актерами. Причем стенограммы будут меняться — нынешняя посвящена как раз вопросам оформления театра. Так что можно сверить, насколько сообразно идеям Эфроса действовали господин Богомолов и директор театра Елена Мироненко во время недавнего ремонта.

Другое чрезвычайно элегантное событие, связанное со строительством и в перспективе ремонтом, состоялось в ресторане Lila на Сретенке. Девелоперская компания Hutton совместно с V2 Group представила проект Duo, который находится вовсе не на Сретенке, а на Софийской набережной. Двухсотлетнюю историю здания, которому предстоит превратиться из достопримечательности в клубный дом класса de luxe, пропели и прочитали актеры мастерской Виктора Рыжакова во время приветственного коктейля. Затем художественную составляющую усилило выступление Данилы Козловского с пьесой «Дом», ласкающей слух любого девелопера: в произведении речь идет о том, как решается мужчина на покупку дома. Действительно, кроме главы Hutton Ильи Давыдика, Виктора Фоминых и Виталия Грознова на ужине были Артем Лейтис, Иван Поландов, Дамир Файзуллин, Эдуард Берман, Юрий Матвеев, Мария Литинецкая и другие ключевые представители индустрии. Кроме них к ужину были приглашены Маргарита Пушкина, Кристина Краснянская, Вадим Дымов, Алёна Долецкая, Андрей Малахов, Александра Лекомцева, Дмитрий Ханкин и другие ключевые участники и поклонники арт-бизнеса. Стены бывшего Кокоревского подворья явно не останутся пустыми.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”