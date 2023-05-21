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На АЗС Прикамья подорожал бензин

Пермские АЗС на днях повысили цены на бензин. Ценники изменились на АЗС сети «Экойл», «Нефтехимпром», «Газпромнефть», ЛУКОЙЛ. Так, АИ-92 на большинстве их них теперь стоит 47 рублей 40 копеек, что примерно на рубль больше. На АЗС ЛУКОЙЛа литр АИ-92 стоит 48 рублей 25 копеек.

Фото: сайт АЗС Нефтехимпром

Фото: сайт АЗС Нефтехимпром

С прошлого года цены на бензин на пермских заправках практически не менялись, это первое серьезное повышение в этом году. Оно произошло на фоне резкого удорожания топлива на оптовых рынках. Так, по данным Ъ, биржевая стоимость бензина АИ-95 выросла 18 мая на 0,35%, до 60,6 тыс. руб. за тонну, свидетельствуют СПбМТСБ. Цены на эту марку топлива достигли рекордных значений на этой неделе, при этом топливо непрерывно дорожает с февраля, а с середины апреля рост резко ускорился. Стоимость АИ-92 снизилась на 0,01%, примерно до 52,8 тыс. руб. за тонну.

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