Совфед предлагает ограничить ставку эквайринга для турагентств и отелей до 1%

Комитет Совета федерации по социальной политике предложил Центробанку ограничить до 1% ставку эквайринга (плата банкам за безналичные операции) для турагентств и отелей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на рекомендации по итогам круглого стола комитета о мерах по обеспечению стабильной работы предприятий и организаций туристической индустрии.

Как отметил президент российского союза туриндустрии Илья Уманский, представители туристической отрасли, в том числе организации по бронированию туров, недовольны ставками «эквайринга внутри страны на гостиничные услуги».

В марте 2022 года для поддержки наиболее пострадавших отраслей Центробанк с 18 апреля по 31 августа ограничил максимальный размер эквайринговой комиссии до 1% с каждой трансакции. Сейчас ставка эквайринга для туротрасли находится в диапазоне 1,45–1,8%, иногда достигая 2,2%.

Анастасия Ларина