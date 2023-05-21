На Кубани объемы строительства апартаментов в 2022 году увеличились в полтора раза

В течение 2022 года возводимая площадь в сегменте апартаментной недвижимости в Краснодарском крае выросла в 1,5 раза за счет появления ряда новых проектов в прибрежном Сочи и Красной Поляне. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила директор по исследованиям консалтинговой компании MACON Ольга Змиевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Сочи Фото: администрация Сочи

«По состоянию на начало 2023 года в рамках апартаментных комплексов велось строительство 589 тыс. кв. м (значение включает только площадь апартаментов). Данный объем составляет 8% от общего объема строительства жилой и апартаментной недвижимости в Краснодарском крае»,— рассказала госпожа Змиевская.

В стадии строительства на начало 2023 года находилось 73 апартаментных комплекса, в том числе в Сочи — 64 объекта (81% от общего объема), Красной Поляне — 6 (8%), Анапе — 4 (5%), Туапсе — 3 (4%), Краснодаре — 2 объекта (2%). Наибольшая часть строительных объектов приходится на бизнес- (35 объектов или 44% от общего объема) и комфорт-класс (34 объекта — 43%). Кроме того, строятся шесть объектов класса «стандарт» (8%) и четыре элитных объекта (5%).

По мнению руководителя отдела по работе с состоятельными клиентами Инвестиционной компании Fontvielle Сергея Солового, развитию рынка апартаментов способствовала отмена в 2010 году налога на добавленную стоимость нежилых помещений, к которым в том числе относятся и апартаменты. «Естественно, это стимулировало девелоперов возводить больше таких пространств. К тому же для них это оказалось проще, ведь не надо было соблюдать строгие нормативы, характерные для рынка жилой недвижимости, и создавать соответствующую инфраструктуру. Данный сегмент недвижимости динамично рос»,— отметил Сергей Соловой.

По словам топ-маркетолога performance агентства Height Lineры Владимира Дорецкого, рынок апартаментов Краснодарского края продолжает развиваться, привлекая как местных жителей, так и туристов. «Аналитики Height Line рекомендуют обратить внимание на перспективные города региона, такие как Анапа и Геленджик, где наблюдается активное строительство апартаментов»,— подчеркнул господин Дорецкий.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в прошлом году в денежном выражении прирост рынка апартаментов в Краснодарском крае составил 45% и достиг 65 млрд руб. В 2022 году апартаменты на Кубани подорожали на 55%.

Маргарита Синкевич

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