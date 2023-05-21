В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Куэнга—Приисковая Забайкальской железной дороги. Никто не пострадал, угрозы для экологии нет. Нарушен «габарит соседнего пути», сообщило региональное управление МЧС.

На место происшествия направлены четыре восстановительных поезда. Работает оперативная группа пожарно-спасательной части.

Задержан пассажирский поезд Владивосток—Москва, ожидается задержка пассажирского поездка Новосибирск—Владивосток. Отменены пригородные пассажирские поезда Чернышевск—Шилка, Шилка—Чернышевск.

Леонид Уварчев